El precio de las entradas para partidos de EE.UU. se dispara tras victoria contra Paraguay

Nueva York, 13 jun (EFE).- El precio de las entradas de reventa para ver los próximos partidos de la selección estadounidense en el Mundial de fútbol se ha disparado tras su victoria el viernes contra Paraguay (4-1).

Según la plataforma Ticketdata, en los últimos tres días el precio de los boletos de reventa para los partidos del equipo norteamericano en la fase de grupos ha subido un 75 %, con un promedio del precio mínimo de reventa de unos 1.908 dólares.

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En la página web de Stubhub, por ejemplo, la entrada más barata para ver el partido de Estados Unidos contra Australia el próximo viernes en Seattle cuesta 1.698 dólares, mientras que la más cara se vende a 46.119 dólares.

Para su partido contra Turquía del 25 de junio, en Inglewood, el boleto más barato se encuentra en los 1.435 dólares y el más caro en los 66.423.

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Mientras, SeatGeek vende entradas para el partido del viernes 19 de junio desde los 1.830 dólares y para el del 25 de junio desde los 1.534 dólares.

Estados Unidos se impuso con claridad este viernes por 4-1 a Paraguay en su debut en el Mundial, un resultado que sitúa al equipo del argentino Mauricio Pochettino en el primer lugar del grupo D.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este sábado a la selección de su país por su "gran victoria" la noche anterior.

"¡Felicitaciones al equipo de Estados Unidos por su gran victoria, 4-1, sobre un muy buen equipo de Paraguay! ¡Sigan así!", escribió el republicano en la red Truth Social. EFE

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