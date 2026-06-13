Redacción deportes, 13 jun (EFE).- Formación de salida del Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en el circuito de Montmeló:
.1.
George Russell
GBR
Mercedes
.2.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
.3.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
.4.
Lando Norris
GBR
McLaren
.5.
Max Verstappen
NED
Red Bull
.6.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
.7.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
.8.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
.9.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
10.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
11.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
12.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
13.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
14.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
15.
Oliver Bearman
GBR
Haas
16.
Carlos Sainz
ESP
Williams
17.
Esteban Ocon
FRA
Haas
18.
Alexander Albon
THA
Williams
19.
Sergio Perez
MEX
Cadillac
20.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
21.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
22.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
arh/ism
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