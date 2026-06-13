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Muere un excursionista al caer cien metros desde un sendero en Lleida

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Barcelona, 13 jun (EFE).- Un hombre ha fallecido este sábado al caer cien metros al vacío desde un sendero en el municipio pirenaico de Alins (Lleida), en la comarca del Pallars Sobirà, en la frontera con Andorra y Francia, lo que eleva a tres la cifra de personas muertas en el medio natural este fin de semana en Cataluña.

Los servicios de emergencias han sido alertados a las 15:01 horas de este sábado de que un excursionista se había precipitado unos cien metros, al parecer tras resbalar en el sendero por el que andaba.

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Los Bombers de la Generalitat han informado de que efectivos de su Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) se han desplazado a la zona en un helicóptero y han localizado el cuerpo del hombre, pero no han podido hacer nada para salvarle la vida.

Con ese helicóptero, los bomberos han rescatado también a las dos personas que han alertado del accidente y han podido llevarlas a un sitio seguro.

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Los Mossos se han hecho cargo de la identificación de la víctima y de las diligencias por este suceso.

Este sábado, un hombre octogenario de nacionalidad francesa ha fallecido también en el Cap de Creus (Girona) mientras practicaba submarinismo y en el río Llobregat, a su paso por el municipio de Puig-reig (Barcelona), ha fallecido un joven de 18 años que se había lanzado al agua de una esclusa. EFE

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