Movimiento Sumar Andalucía celebra este sábado una asamblea tras el inicio de la nueva legislatura

Movimiento Sumar Andalucía celebra este sábado, 13 de junio, una asamblea con el objetivo de definir la línea política en la nueva legislatura, que comenzó el pasado jueves, y preparar las elecciones municipales de mayo de 2027.

La coordinadora andaluza de Sumar, Esperanza Gómez, consiguió en las pasadas elecciones autonómicas del 17 de mayo un escaño por la provincia de Cádiz por la coalición Por Andalucía, de la que Sumar forma parte junto a otras seis formaciones entre ellas Izquierda Unida (IU) y Podemos.

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Pese al escaño conseguido, uno de los coordinadores andaluces, Raúl Cobos, admitía en el Grupo Coordinador celebrado tras los comicios que "estos no son los resultados que esperábamos" y subrayaba que "hemos conseguido mantener el grupo parlamentario y revalidar la presentación de Movimiento Sumar en el Parlamento andaluz, pero esperábamos una mayor representación de la coalición".

En dicho encuentro, Gómez se felicitaba por la "pérdida de apoyos en el bloque de la derecha" y por el hecho de que el candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no haya revalidado la mayoría absoluta", aunque se ha mostrado convencida de que "sin duda esto posibilitará la entrada de la ultraderecha en el gobierno de la Junta de Andalucía".

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"No tenemos dudas de que Moreno Bonilla les abrirá las puertas con tal de mantenerse en el sillón", añadía la diputada, que ha advertido de que "esta legislatura va a ser especialmente complicada por los equilibrios entre el PP y Vox y tenemos la responsabilidad de dar voz y defender a los andaluces de las políticas que llevan años destruyendo los servicios públicos, niegan la igualdad entre los seres humanos y la violencia machista y que solo buscan favorecer a unos pocos".

"No dudamos de que Moreno Bonilla va a aceptar todas las exigencias de la ultraderecha, y ahí nos encontrara firmes en la oposición", resaltaba.

La asamblea se celebra menos de un mes de la asamblea general que ha convocado el partido a nivel nacional el próximo 11 de julio, cuyo objetivo será solventar la fuerte crisis interna que atraviesa.

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La formación vive un momento crítico a raíz de la dimisión de la exsecretaria de Organización, Laura Moreno, entre duras acusaciones contra la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, desvelando que pesa sobre ella una investigación interna tras haber sido denunciada por presunto trato vejatorio a cinco empleados.

Movimiento Sumar ha explicado que el grupo coordinador no ha debatido ningún aspecto sobre candidaturas y conformación de las listas a renovar la dirección. Al respecto, explica que ese proceso durará hasta el día 30 de junio y el 5 de julio se publicará formalmente quiénes aspiran a comandar Movimiento Sumar. Por otro lado, el debate de los documentos se dará del 16 al 30 de junio a nivel territorial y sectorial.

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