Militares de tropa y marinería piden ante el Congreso "dignidad" ante una labor de riesgo

Madrid, 13 jun (EFE).- Medio centenar de militares de tropa y marinería, apoyados por familiares y otras asociaciones de guardias civiles y policía nacional se han concentrado ante el Congreso de los Diputados para pedir mejoras laborales y salariales que "dignifiquen" su profesión y urgen el reconocimiento de su labor como profesión de riesgo.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha convocado esta manifestación para recordar que son un colectivo que garantiza la seguridad del país pero tiene bajas retribuciones, precariedad laboral y mucha temporalidad.

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"Llevamos ocho años saliendo a la calle a pedir algo que a cualquiera que se le diga se le cae la cara de vergüenza porque no estamos pidiendo lujo, estamos pidiendo dignidad. Un soldado marinero en España gana 1.326,90 céntimos al mes", ha recordado a EFE el presidente de ATME, Marco Antonio Gómez, tras recalcar que "hoy, en el día de puertas abiertas del Congreso, tendrían que abrir las puertas a los militares".

En un acto en la Plaza de las Cortes donde se leían pancartas de 'Servimos con riesgo, merecemos reconocimiento' y se gritaba que "un militar no deja de serlo a los 45 años", los congregados han ondeado banderas de España y han pedido "dejar los colores políticos" para que el Congreso actualice el reglamento de retribuciones y apruebe una ley única de carrera militar que contemple una formación inicial que otorgue titulación oficial de grado medio para la tropa y marinería.

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ATME urge también la reforma de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes (LODD) que garantice una participación efectiva de las asociaciones profesionales.

Critica que pese al incremento del presupuesto de Defensa y a que España supera el 2 % del PIB en gasto militar, "estas mejoras no se han traducido en avances reales para quienes sostienen la institución con su trabajo diario".

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"¿De qué nos vale millones en aviones, en Fragatas, en material, si no tenemos personas para poder utilizarlos? Con 1.300 millones encima de la mesa, mañana tendríamos las delegaciones de Defensa llena de jóvenes que querrían ser militares", recalca el presidente de ATME.

Los militares de tropa y marinería, que forman la base de la estructura orgánica y operativa de las Fuerzas Armadas, desempeñan trabajos y cometidos en aplicación de procedimientos establecidos o los que se les encomiende por órdenes concretas.

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"Seguimos haciendo lo que no hace nadie y no nos siguen reconociendo absolutamente nada, ni incendios, ni volcanes, ni pandemias. ¿Qué más tenemos que hacer?", se ha preguntado Gómez mientras el Reservista de Especial Disponibilidad (RED), David Villegas, ha criticado la jubilación obligatoria a los 45 años y una paga no contributiva, de menos de 800 euros.

La falta de reconocimiento está provocando un creciente descontento y una pérdida continuada de efectivos en las Fuerzas Armadas, avisan, tras advertir de que no cesarán.EFE

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