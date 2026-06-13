Russell se reivindica en Montmeló con su tercera 'pole' del año

Adrián R. Huber

Redacción deportes, 13 jun (EFE).- El inglés George Russell (Mercedes) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito de Montmeló; en el que relegó al segundo puesto de parrilla a su compatriota el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari) y donde el otro Mercedes, el del italiano Andrea Kimi Antonelli, líder destacado del Mundial, arrancará tercero.

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Russell, de 28 años, logró la décima 'pole' de su carrera -la tercera del año y la 150 de Mercedes en la F1- al dominar la calificación, en cuya tercera y decisiva ronda cubrió, con el neumático blando, los 4.657 metros del circuito catalán en un minuto, 14 segundos y 679 milésimas. Exactamente 64 menos que Hamilton y con 319 de ventaja sobre Antonelli, con 19 años el líder más joven de todos los tiempos; con 156 puntos, 66 más que Sir Lewis.

Después de otra jornada desafortunada en Mónaco, donde acabó sin puntos una carrera en la que su joven compañero logró la quinta victoria seguida del año, Russell -que perdió el segundo puesto de la general en favor de un Hamilton que empieza a recordar al de tiempos pretéritos; y que ahora es tercero, a 68 de Kimi- se reivindicó en otra jornada calurosa que decidió una parrilla en la que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) arrancarán decimosexto y vigésimo segundo, respectivamente.

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Este domingo, en el primer Gran Premio de Barcelona-Cataluña de la historia, Russell buscará en Montmeló -sede los pasados 35 años del de España, que a partir de éste se volverá a disputar en Madrid- su séptima victoria en la categoría reina, con la que frenar el espectacular arranque de curso de su vecino de garajes; al que acompañará desde la segunda fila otro inglés, Lando Norris (McLaren), ganador hace un año en el Circuit y que defiende título.

Los dos pilotos de Red Bull, el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen -quinto- y el francés Isack Hadjar, lo harán desde la tercera hilera de una carrera prevista a 66 vueltas, para completar un recorrido de 307,2 kilómetros, en la que la gestión de los neumáticos será muy determinante. En la que el argentino Franco Colapinto (Alpine) arrancará decimotercero, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) lo hará desde la decimonovena posición.

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Horas antes de la cronometrada principal, Russell (1:15.679), que también lo había sido en el primero, el viernes, ya había sido el más rápido en el tercer y último entrenamiento libre. En el que había mejorado en 214 milésimas al australiano Oscar Piastri (McLaren), que sale séptimo, y en 243 al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), décimo en parrilla. En una sesión en la que Sainz -a algo más de dos segundos- y Alonso -más alejado aún, a tres segundos y ocho décimas, con un AMR26 muy deficiente- marcaron el decimoquinto y el vigésimo tiempo, respectivamente.

Norris, que había firmado la mejor vuelta del viernes, había sido cuarto, prácticamente con el mismo tiempo que Leclerc, en una sesión en la que Antonelli -que fue investigado, por "pilotaje errático" y que por ese motivo recibió una reprimenda- se inscribió séptimo, a ocho décimas de su compañero, al no haber podido completar un intento bueno, perjudicado por el tráfico.

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Hamilton, había marcado el quinto tiempo, a siete décimas de Russell; del que se quedó a siete décimas y media, con el sexto crono, Verstappen. Colapinto se inscribió decimocuarto en la tabla de tiempos -a un segundo y 946 milésimas del tiempo de Norris- en una sesión en la que no se rodó mucho, ya que, con 31 grados centígrados ambientales y 50 en el asfalto, la mayoría prefirió guardar neumáticos para la calificación (el blando apenas parecía tener una vuelta de vida).

'Checo' marcó el decimonoveno crono de un ensayo que estuvo interrumpido durante unos minutos con bandera roja, cuando su compañero, el finlandés Valtteri Bottas, 'ancló' su monoplaza, con un problema de frenos, en la grava contigua a la décima de las 14 curvas de la pista catalana.

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Como era de esperar, tanto Alonso, como Pérez, quedaron eliminados en la primera ronda. El mexicano, con el decimonoveno crono; el doble campeón mundial asturiano, con el vigésimo segundo, batido por primera vez en más de 40 cronometradas por su compañero, el canadiense Lance Stroll, que completará la última fila este domingo.

Hamilton marcó el mejor tiempo de la Q1 (1:15.625), mejorando en 92 milésimas a Russell y en 339 a Leclerc. Sainz, a un segundo y dos décimas, pasó con el decimosexto crono; Colapinto, a 96 centésimas, con el duodécimo.

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El madrileño y el bonaerense cayeron en la Q2. Carlos, con el decimosexto tiempo; Franco con el decimotercero. En una ronda en la que Russell (1:15.228) fue el más rápido, mejorando en 53 milésimas a Leclerc y en 67 a su compañero Antonelli.

Norris y Hamilton pasaron con el cuarto y el quinto tiempo; 'Mad Max' lo hizo con el sexto; y Piastri, con el séptimo.

A falta de ocho minutos y medio, Leclerc -que también se había accidentado en Montecarlo- provocó la interrupción, con bandera roja, durante casi diez, del acto decisivo, tras perder el control de su Ferrari y accidentarse -sin lamentar daños mayores- en la cuarta curva; cuando sólo habían marcado tiempo dos: Piastri (1:15.176) y Verstappen, a 152 milésimas del oceánico.

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Con el fin de la interrupción, Russell mejoró en 31 milésimas el tiempo de Piastri, antes de la hora de la verdad; en la que todos salieron con el juego de gomas nuevas que había reservado.

Norris, que antes de la bandera roja llevaba el mejor tiempo después del segundo sector sin poder completar vuelta, se tuvo que conformar con la cuarta plaza desde la que arrancará este domingo.

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Antonelli, tercero, completó su peor 'cuali' del año, lo que indica claramente lo buena que está siendo su temporada; y Hamilton intentará aprovechar el rebufo en la larga recta de salida del circuito de las afueras de la Ciudad Condal, donde se prevén dos y hasta tres paradas, en las que se pueden ganar o perder posiciones con facilidad.

Pero quien no puede dejar pasar otra oportunidad de poner fin a su racha de infortunios será Russell, en una carrera que el neozelandés Liam Lawson (RB) -octavo en parrilla- y el alemán Nico Hülkenberg (Audi) -noveno- también afrontarán desde puestos que otorgan puntos. EFE

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