Mañueco reivindica que su nuevo Gobierno tiene la "fuerza necesaria" para impulsar el "futuro" y "liderazgo" de CyL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicado que su nuevo equipo de Gobierno, compuesto por personas con "talento" y "experiencia", tiene la "fuerza necesaria" para impulsar el "futuro", "liderazgo" y la "prosperidad" de Castilla y León.

Fernández Mañueco ha ofrecido este sábado una rueda de prensa en la que ha anunciado los nombres que componen su nuevo Gobierno en la Junta, una lista de doce integrantes que tomarán posesión en un acto que tendrá lugar el próximo lunes, 15 de junio.

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Los seleccionados para ocupar las dos vicepresidencias y once carteras, son "personas preparadas, con criterio, con talento, con capacidad de trabajo y con experiencia", ha subrayado el presidente de la Junta, quien ha aseverado que este equipo va a conformar un "Gobierno sólido" y "sobre todo con la fuerza necesaria para impulsar el futuro de Castilla y León.

Así, ha garantizado un "Gobierno fuerte para seguir avanzando y apostando por la transformación de la Comunidad, y para seguir apostando y avanzando también por el protagonismo y el liderazgo" de esta en España.

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"Es un equipo de personas preparadas para gestionar con solvencia todas las que tienen encomendadas, impulsar el acuerdo de gobierno y el programa de investidura, y, lo más importante, afrontar los retos que tiene por delante nuestra comunidad autónoma", ha agregado.

Fernández Mañueco también ha defendido el reparto de competencias y ha destacado que PP y Vox han firmado el acuerdo para este Gobierno de coalición "convencidos" y "buscando lo que les une", "más allá de las diferencias". Así, ha rechazado mirar al pasado, en referencia a la ruptura del anterior gobierno de coalición con Vox, y ha abogado por "mirar al futuro".

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"Estoy convencido de que estamos todos personal y políticamente más preparados para que este Gobierno sea más fuerte y funcione con la eficacia que requieren las personas de Castilla y León y nuestra tierra", ha asegurado.

La toma de posesión tendrá lugar el lunes a las 10.30 horas en la sede de la Presidencia de la Junta, tras lo que se celebrará el primer Consejo de Gobierno para "empezar a trabajar desde el primer minuto".

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Además, la estructura del Gobierno se publicará el lunes y en los siguientes días se determinarán las direcciones generales y viceconsejerías, ha apuntado Fernández Mañueco.

Por otro lado, cuestionado por no haber mantenido en su Gobierno a Sanz Merino, Fernández Mañueco ha avanzado que este, anteriormente, consejero de Movilidad, podría tener "responsabilidad alta como mano derecha" de la portavoz del PP en el Grupo Popular en las Cortes, Leticia García.

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