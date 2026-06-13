Pascual: "En los playoffs hay que estar preparados para cualquier guión"

La Laguna (Tenerife), 13 jun (EFE).- Xavi Pascual, entrenador del Barça, destacó la victoria "coral" de su equipo en su visita a La Laguna Tenerife que supuso su clasificación para la final de la Liga Endesa y, además, el billete para disputar la próxima Supercopa y alabó como sus jugadores mejoraron tras el descanso para remontar un partido complicado y supieron adaptarse a las circunstancias.

"Los partidos duran cuarenta minutos y hay diferentes guiones, hoy el guión bastante típico cuando juegas fuera de casa y empiezas por debajo y te vas acercando. En los playoffs hay que estar preparado para cualquier guión y no siempre puedes jugar bien y ganar. Hay que saber ganar cuando tienes veinte minutos no tan buenos", dijo a Dazn.

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A su juicio, supone "un doble premio" poder disputar la Supercopa, "que el último año no se pudo", y sobre todo regresar a una final de la Liga Endesa jugando un buen baloncesto que, en el caso de hoy, no fue suficiente en la primera mitad y sí en la segunda, donde estuvieron "mucho mejor", especialmente Clyburn y Punter, si bien insistió en que fue un triunfo "de todo el equipo".

El Barça se clasificó este sábado por la vía rápida para la final de la Liga Endesa tras imponerse en el tercer partido de semifinales, al mejor de cinco, a La Laguna Tenerife, al que derrotó a domicilio por 76-85. Su rival por el título saldrá de la eliminatoria que disputan Valencia Basket y Asisa Joventut, en la que los taronjas están a un triunfo de la clasificación. EFE

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