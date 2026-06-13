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Moriyasu: "Queremos atacar, esa será la idea básica" frente a Países Bajos

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Arlington (Dallas, EE.UU.), 13 jun (EFE).- El técnico de la selección japonesa, Hajime Moriyasu, anunció que su equipo jugará al ataque frente a Países Bajos este domingo en el primer partido del Grupo F, que se disputará en el estadio AT&T de Arlington, en Dallas.

Moriyasu dijo que su equipo, que ya ha derrotado a Brasil e Inglaterra este año, no variará su forma de jugar ante el conjunto de Ronald Koeman. "Para ganar, tenemos que disparar a puerta. Partimos de nuestras propias fuerzas, de nuestras condiciones y queremos atacar, esa será la idea básica mañana", señaló en la conferencia de prensa previa.

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El entrenador, que afronta su segundo Mundial, tras Catar 2022, en el que vencieron a Alemania y España, contra pronóstico, destacó que la "resiliencia y la tenacidad" son dos de las "cualidades que Japón puede mostrar al mundo" y están "orgullosos" de eso, pero eso no significa que jueguen defensivos.

Moriyasu no quiso dar pistas sobre la alineación. "Veré cómo está cada uno mañana por la mañana y tomaré una decisión -"tengo una idea de la alineación pero la decisión definitiva será mañana"- y se congratuló de que tantos jugadores japoneses actúen en la Eredivisie, la primera división neerlandesa.

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El técnico, que fue internacional, no eludió la polémica salida del equipo este jueves del capitán Wataru Endo, desconvocado por considerar Moriyasu que no iba a llegar en perfectas condiciones físicas al comienzo del torneo. "Fue por razones médicas. miré el tiempo que necesitaba para recuperarse, para permanecer con el equipo o no y, como cabeza de la selección, tomé una decisión".

Endo, acto seguido, anunció su retirada de los Samurais Azules, una decisión que sorprendió al entrenador. "Cuando comuniqué la decisión a Wataru, la reacción que recibí de él fue diferente a lo que podía imaginar. Me sentí mal por cómo se lo dije", admitió.

Además, justificó la elección del defensa del Ajax Ko Itakura, como nuevo capitán. "Me entiende completamente, fuera y dentro del terreno de juego y se comunica bien con cada miembro del equipo", añadió. EFE

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