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Cataluña aprobará el martes la rebaja de tasas universitarias a familias monoparentales

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Barcelona, 14 jun (EFE).- El Govern aprobará el próximo martes el decreto de tasas universitarias para 2026-207, que incorpora por primera vez desde 2012 rebajas para las familias monoparentales y mantiene los mismos precios para los grados y másteres habilitantes que el curso anterior.

Según el nuevo decreto, las familias monoparentales con un solo hijo podrán beneficiarse de una rebaja del 50 % de las tasas universitarias. Las de más de un hijo, o un hijo con discapacidad, quedarán exentas de pagar el 100% de la tasa.

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Se trata de una medida pactada con los Comuns en el acuerdo de presupuestos de 2026 y a la que el ejecutivo catalán destinará un total de 12,5 millones de euros, según ha informado en un comunicado.

El Govern ha explicado que se da así respuesta a una "reivindicación histórica de las familias monoparentales", que ahora se verán beneficiadas de las "mismas exenciones" que las numerosas (que, en función del número de hijos y sus circunstancias, tienen también derecho a rebajas del 50 % o del 100 %).

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Por su parte, la líder de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha reivindicado esta medida para que los hijos de las familias monoparentales "lo tengan un poco más fácil para acceder a la universidad".

"Era una cuestión de justicia, porque casi el 50 % de las familias monomarentales, además de que las saca adelante una mujer, están en riesgo de pobreza", ha alertado.

Esta medida se aplicó en los cursos 2010-2011 y 2011-2012, pero luego no se renovó.

Se consideran monoparentales las familias integradas por una sola persona adulta con hijos menores de 21 años (o 25, si están estudiando) que conviven y dependen económicamente de ella.

Con 78.550 familias monoparentales registradas en Cataluña, este es un modelo familiar "cada vez más presente" que "merece el mismo reconocimiento y las mismas oportunidades" que otras, ha resaltado el Govern. El número de familias numerosas registradas es de 164.444.

 Las rebajas se aplican a las tasas de los estudios de grado y máster en las universidades públicas de Cataluña y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

En cuanto al resto de precios públicos universitarios, el Govern mantiene la "política de reducción y contención" de los últimos años y consolida un "precio único" para todos los estudios de grado y máster habilitante.

El precio del crédito se sitúa en los 17,69 euros, como hace un año, el "más bajo de los que existían hasta ahora". Además, se mantiene la reducción adicional del 30 % en los másteres no habilitantes, con un precio de 19,37 euros por crédito, igual que el año pasado.

Además del sistema de becas 'Equitat' y las exenciones para colectivos como personas como discapacidad, víctimas de violencia de género o beneficiarios del IMV, el decreto regula los recargos por segundas y sucesivas matrículas para los alumnos que suspendan.

Según el Govern, esta es una medida para fomentar el rendimiento académico y optimizar el uso de los recursos públicos. EFE

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