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Hoy será noticia. Domingo, 14 de junio

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EDUCACIÓN PROTESTAS

Barcelona y Madrid acogen sendas protestas de la enseñanza

Barcelona (EFE).- Los sindicatos de la enseñanza que se han desmarcado de los pactos de mejora de las condiciones laborales del profesorado (Ustec, Intersindical, CGT, COS y CNT) organizan en Barcelona una manifestación con el lema "Paremos la emergencia social y educativa", a una semana de un fin de curso marcado por las huelgas.

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En Madrid, una manifestación en defensa de la educación pública va a recorrer el centro de Madrid bajo el lema 'La Pública se defiende', convocada por los sindicatos CCOO y UGT y con el apoyo de otras entidades y partidos políticos de la oposición madrileña con la intención de unir en la protesta a todas las etapas educativas.

FERIA LIBRO

La Feria del Libro de Madrid hace balance provisional de esta edición

Madrid (EFE).- Los responsables de Feria de Libro de Madrid ofrecen un balance provisional de las ventas de ejemplares y número de visitantes de la edición que concluye este domingo, y avanzan también el tema sobre el vertebrará la próxima edición del año 2027.

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Por la tarde, la Feria rinde homenaje a Marjane Satrapi, autora de 'Persépolis' y figura esencial de la novela gráfica contemporánea, fallecida el pasado 4 de junio, con una mesa redonda en la que participarán Carla Berrocal, autora e ilustradora de cómic; Alicia Martín Santos, escritora e ilustradora, y Ryma Sheermohammadi, traductora y divulgadora cultural de origen iraní, entre otros.

EL TIEMPO

El domingo trae inestabilidad con tormentas, granizo y viento en amplias zonas de España

Madrid (EFE).- El debilitamiento del anticiclón y la llegada de una masa de aire frío en capas altas de la atmósfera dejará un domingo muy inestable con tormentas, rachas muy fuertes de viento y granizo, en ambas mesetas, la cordillera Cantábrica, oeste de Galicia, Extremadura, sistemas Central e Ibérico, los Pirineos más orientales y la cordillera Subbética.

Por el contrario, en el este, el extremo sur y Baleares habrá cielos despejados o alguna nube alta, ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que señala que en las Islas Canarias se prevén cielos nubosos en el norte y despejados en el sur. Habrá brumas matinales en los litorales cantábrico y gallego, y algo de calima en los cielos del sur peninsular. EFE

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