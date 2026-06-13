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Magistrados europeos creen que la nueva regulación migratoria discrimina a mujeres y niños

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Bilbao, 13 jun (EFE).- El Congreso de Magistrados Europeos por las Libertades y Democracia (MEDEL), que ha concluido este sábado en Bilbao, ha considerado que la nueva regulación migratoria de la Unión Europea supone una "doble discriminación" para mujeres y niños migrantes, según los organizadores.

Para MEDEL, que agrupa a asociaciones judiciales de toda Europa, la nueva regulación supone una "doble frontera" para dichos colectivos, "que se topan con los problemas generales de toda migración y las particularidades de su condición".

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Según han informado los organizadores del congreso, menores y mujeres migrantes "pueden verse afectadas por la repatriación a terceros países con los que carecen de vinculación, lo que podría vulnerar los convenios internacionales que han suscrito los Estados miembros de la Unión Europea".

Numerosos ponentes y participantes en el encuentro han sido críticos con la nueva regulación de la migración en Europa al verla como una regresión en las políticas de respeto a los derechos humanos y los tratados internacionales.

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El congreso, celebrado en la Universidad de Deusto, ha contado con la participación desde el viernes de un centenar de integrantes de la judicatura, fiscalía y profesorado universitario europeo, que han tratado los desafíos a los derechos humanos y al Estado de derecho que plantean las políticas migratorias de la Unión Europea y el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo.

La convocatoria ha sido promovida por las dos asociaciones que integran MEDEL en España, Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales. EFE

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