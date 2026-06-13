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La defensa de Andic atribuye a una "metáfora" psicoanalítica su alusión a "matar" al padre

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Barcelona, 13 jun (EFE).- La defensa de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, ha enmarcado en una expresión "metafórica" habitual en las terapias psicoanalíticas el mensaje en el que admitía que su padre lo creyera capaz de "matarlo", una afirmación "descontextualizada" que en su opinión "retuerce la verdad".

En un comunicado remitido a EFE, la defensa de Andic considera "frases sacadas de contexto" el mensaje de wasap que el investigado envió a su padre en julio de 2024, cinco meses antes de su muerte, en el que recordaba sus "discusiones" con él y afirmaba: "No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte".

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Para los abogados de Jonathan Andic, investigado por el supuesto homicidio de su padre, esa frase debe entenderse en el marco de unas sesiones terapéuticas con "unos códigos concretos" en el que se hacían "referencias metafóricas" a la muerte del progenitor. "El matar el padre de Freud es un paradigma de la terapia psicoanalítica", insisten. EFE

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