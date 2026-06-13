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La ala-pívot internacional alemana Lina Sontag, cuarto fichaje del Cadí La Seu

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La Seu d'Urgell (Lleida), 13 jun (EFE).- El Cadí La Seu ha anunciado este sábado el cuarto fichaje para la próxima temporada, la ala-pívot internacional alemana Lina Sontag, de 22 años y 1,91 metros, que firmará por una campaña.

La nueva incorporación del conjunto leridano inició su carrera en el TuS Lichterfelde y en el USC Freiburg de su país antes de dar el salto en 2022 a la liga universitaria estadounidense (NCAA) con UCLA Bruins.

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De regreso a Alemania, jugó las dos últimas campañas en el GiroLive Panthers Osnabrück, de la primera división germana, equipo con el que promedió 11 puntos, 8 rebotes, 1 asistencia y 1,5 tapones por partido el curso pasado.

En su comunicado, el Cadí La Seu, que milita en la máxima categoría del baloncesto femenino español, la Liga Femenina Endesa, ha destacado que Sontag aportará "intensidad, solidez defensiva, capacidad de trabajo en la pintura y recursos para contribuir en diferentes aspectos del juego incluido en el tiro exterior".

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Internacional con Alemania, la ala-pívot estuvo presente en el Europeo de 2023 y en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Así pues, el entrenador Pepe Vázquez cuenta ya con cuatro fichajes para el proyecto del curso que viene: las bases Marina Aviñoa, Alessandra Orsili y Paula Suárez, y la ala-pívot Lina Sontag. EFE

vds/and/xsf/jpd

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