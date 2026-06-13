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Jeremy Trevithick: "Nunca hubiese pensado" figurar en el equipo ideal de la temporada

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Sevilla, 13 jun (EFE).- Jeremy Trevithick, ala de la selección nacional de rugby 7 integrado el 'equipo ideal' de las Series Mundiales 25/26, ha manifestado este sábado que "esta temporada, personalmente, ha sido especial" porque "nunca hubiese pensado" alcanzar este logro cuando empezó "a practicar esta modalidad".

Trevithick, de 24 años y formado en el Marbella RC, ha recordado que se dedica "al rugby desde hace sólo tres años y admitió, en declaraciones a EFE, que "nada de esto hubiese sido posible sin el esfuerzo y el trabajo de todo el equipo", subcampeón del mundo la pasada campaña y tercera en la que concluyó hace una semana.

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"Para la selección, yo creo que ha sido una temporada con muchísimos altibajos, ya que hemos tenido bastantes momentos malos, pero también hemos tenido momentos buenos. Ha sido muy difícil aguantar el nivel que pusimos el año pasado porque el listón estaba muy alto", ha añadido el jugador de origen libanés.

De cara al próximo ejercicio, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Trevithick considera que "sin ningún tipo de duda, queda más por mejorar", si bien será "importante no confiarse con el nivel que hemos mostrado estos dos años" y profundizar en "la preparación física y táctica".

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El tercer máximo anotador de las Series Mundiales opina que está ante "la temporada más importante" de su "carrera hasta ahora, ya nunca ha estado tan clara la posibilidad de clasificarse para los Juegos Olímpicos", pero advirtió que este objetivo supone un "reto" que va a requerir "muchísimo trabajo, esfuerzo y sacrificio". EFE

lhg/cb/jpd

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