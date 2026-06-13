Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer en el río Deva en Cantabria

Santander, 13 jun (EFE).- El cuerpo sin vida de una mujer de 70 años ha aparecido en el río Deva en Molleda (Cantabria), después de que se activara un dispositivo de búsqueda al denunciarse que estaba desaparecida.

La mujer salió a pasear y, al no regresar, fue cuando se denunció su desaparición en la tarde de este viernes.

Tras la denuncia, los servicios de emergencias activaron el nivel 1 del operativo de búsqueda, con la movilización de más de 30 personas y 12 vehículos.

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El 112 informa de que intervinieron en el operativo el equipo de intervención terrestre de Protección Civil además de voluntarios de este Cuerpo, Cruz Roja, Guardia Civil, bomberos y drones del Gobierno de Cantabria, y también el grupo canino.

Además, participaron en las labores de búsqueda numerosos vecinos de la zona.

El cuerpo sin vida de la mujer quedó bajo custodia de la Guardia Civil sobre las 2 de la madrugada. EFE