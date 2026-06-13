Ione Belarra será la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid

Madrid, 13 jun (EFE).- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado este sábado que será la próxima candidata de este partido en las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
"No me resigno a Ayuso o Almeida", ha expresado Belarra en las jornadas Primavera de Esperanza organizadas por su partido.
"Con toda la humildad y toda la determinación, dispuesta a pelear por el futuro de mis hijos y mis hijas, he decidido encabezar una candidatura para la Comunidad de Madrid", ha anunciado entre gritos de "¡Sí se puede!". EFE
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