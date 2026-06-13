Iglesia, universidades y ONG, juntos por un giro "compasivo" en la gestión de la migración

La Laguna (Tenerife), 13 jun (EFE).- Representantes de la Iglesia, del ámbito académico y de organizaciones no gubernamentales (ONG) han reclamado este sábado "un cambio sistémico compasivo" y humanista en la atención a los fenómenos migratorios.

Un mensaje que han lanzado este sábado en una jornada celebrada en La Laguna bajo la organización del Instituto Madre Cabrini sobre Inmigración, la Universidad de Villanova (Pensilvania, EEUU) y la Red Atlántica Eclesial de Hospitalidad, y que ha girado en torno a los mensajes expresados por el papa León XIV en su visita a Canarias.

PUBLICIDAD

Este simposio reúne a un grupo diverso de participantes que trabajan en la intersección de la migración, la investigación y la experiencia vivida.

Su organizadora, la profesora Michele Pistone, de la Universidad de Villanova y directora del Instituto Madre Cabrini sobre Inmigración, ha señalado a EFE que esta es una iniciativa ideada para trabajar en "problemas globales, y qué mayor problema global hay que la migración".

PUBLICIDAD

"Este es un asunto que nos concierne a todos desde una perspectiva interdisciplinar y global", ha enfatizado Pistone, quien cree que el mensaje de León XIV en Canarias "nos ayuda a recordar la humanidad" que ha de presidir la atención de la migración.

"Creo que está tocando el corazón de todo el mundo", pues "nos ayuda a ver que cada persona migrante es un ser humano", ha añadido.

PUBLICIDAD

Entre los ponentes del simposio figuran Ousman Umar, fundador de NASCO Feeding Minds; el padre Steve Youm, involucrado en iniciativas pastorales de migración en África Occidental; el obispo Victor Ndione de Nuakchott; Fernando Redondo Pavón, de la Conferencia Episcopal Española, o José Félix Hernández, fundador de la ONG El Buen Samaritano.

En esa nómina de intervinientes también está John Lydon, un sacerdote agustino que convivió en los noventa con León XIV en su etapa de misionero en Perú.

PUBLICIDAD

Lydon indica a EFE que el papa quería visitar Canarias "para subrayar la situación dramática de los migrantes, de los refugiados", y que estas jornadas ahondan en el empeño del pontífice de que han de ser vistas como "personas de esperanza y dignidad".

Explica que el año pasado se celebraron en Roma y que tras pasar por Tenerife se replicarán en otras partes del mundo "para despertar la conciencia humana y tratar mejor a nuestros hermanos y hermanas migrantes y refugiados".

PUBLICIDAD

Cree que los testimonios que el papa escuchó en su visita a Canarias "fueron impresionantes", porque escuchar en primera persona a quien se embarca en un cayuco o una patera en busca de un futuro "es lo que mueve el corazón".

Laa cercanía y la empatía cree que son "la manera de tratar de cambiar la perspectiva pública sobre los migrantes: verlos como seres humanos que luchan por mejorar su situación". EFE

PUBLICIDAD

1012111

(foto) (vídeo) (audio)