Espana agencias

Frenkie de Jong, el jugador clave para Koeman que llega fresco al Mundial

Guardar
Google icon

Barcelona, 13 jun (EFE).- El centrocampista Frenkie de Jong, pieza clave en la selección de Países Bajos, disputará en México, Estados Unidos y Canadá su segundo Mundial, al que llega fresco después de haber disputado 144 minutos con el Barcelona desde el 26 de febrero.

En esa fecha, el futbolista de Arkel, tan indispensable para su técnico, Hansi Flick, como incomprendido por una parte de la afición azulgrana, sufrió una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha que lo alejó 44 días de los terrenos de juego.

PUBLICIDAD

Su recuperación se fraguó a fuego lento. Se perdió la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, cinco partidos de LaLiga, además de los dos partidos de octavos y la ida de cuartos de la Liga de Campeones.

Reapareció el 11 de abril frente al Espanyol para jugar 6 minutos y, tres días después, disputó los nueve últimos minutos de la vuelta de cuartos de final de la 'Champions' contra el Atlético de Madrid. Desde entonces, jugó seis encuentros ligueros. En todos ellos fue suplente.

PUBLICIDAD

Además, se perdió dos duelos más, contra el Alavés y el Betis en Liga, por una enfermedad que confirmó recientemente su seleccionador, Ronald Koeman, que apostará este domingo por la titularidad del segundo capitán del Barça en el debut de Países Bajos frente a Japón en el Mundial 2026.

En los partidos de preparación para la Copa del Mundo que el combinado neerlandés disputó contra Argelia y Uzbekistan, De Jong ya fue titular, aunque en ambos encuentros fue sustituido.

El rendimiento discreto de De Jong desde que se recuperó de la lesión muscular que sufrió en febrero levantó suspicacias en el siempre exigente entorno azulgrana. Algunas voces insinuaron que el neerlandés se estaba reservando para la cita mundialista, algo que negó en una entrevista concedida al diario barcelonés Sport.

"Creo que la gente se equivoca un poco, porque salió el mensaje de que yo no quería arriesgarme para jugar el Mundial. Claro que quiero jugar el Mundial, porque es lo máximo para un jugador. Para mí un Mundial es lo más importante y todo el mundo quiere jugarlo y ganarlo. Pero yo también quería hacer todo lo posible para ganar la Champions y LaLiga con el Barça. Lo que pasa es que estaba lesionado", aseguró De Jong.

Y ese descanso en las últimas semanas de competición lo ha agradecido Koeman, quien en un acto reciente en Barcelona celebró que su pupilo llegaría descansado para la Copa del Mundo.

"Fue una lástima que en los dos partidos (ante el Alavés y el Betis) no haya podido jugar al estar enfermo, pero estoy muy contento porque estará muy fresco para el Mundial. Ojalá esté en buena forma. Si queremos ser un equipo fuerte, necesitamos a Frenkie", dijo Koeman.

La reflexión del seleccionador neerlandés sobre la ascendencia táctica de De Jong la podría haber firmado también Hansi Flick, que considera que De Jong es el mejor compañero de Pedro González 'Pedri' en la medular.

En la 'Oranje', el rol de De Jong es distinto al que desempeña en el Spotify Camp Nou. En sus funciones de mediocentro puro, posición en la que nunca ha acabado de brillar en el Barça, es el ancla del equipo, el encargado de organizar el juego desde la base para conectar con los atacantes.

Para Koeman, las opciones del combinado neerlandés de "hacer algo grande" en el Mundial pasan por Frenkie de Jong, que ya se perdió por lesión la Eurocopa de 2024.

Dos años después de ese mazazo y en plena madurez futbolística -el pasado 12 de mayo cumplió 29 años-, el neerlandés que más partidos ha vestido la zamarra del Barcelona espera cumplir con las expectativas del seleccionador después de un último tramo de temporada algo descafeinado con su club. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los vuelos con órganos para trasplante en España superan el millar en 2025

Infobae

Diez comunidades en aviso amarillo por calor, hasta 38 grados, o por fuertes tormentas

Infobae

Logan Costa y Sidny Cabral, las estrellas resistentes de Cabo Verde

Infobae

Nsongo Bil, tras renovar con el Dépor hasta 2030: "Es un sueño"

Infobae

El internacional paraguayo Arnaldo Báez, primer fichaje El Ejido para su debut

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre pide reducir la pensión de alimentos de su hijo menor de edad por falta de ingresos y la Justicia lo rechaza: gestiona dos negocios y tiene 10 vehículos a su nombre

Un padre pide reducir la pensión de alimentos de su hijo menor de edad por falta de ingresos y la Justicia lo rechaza: gestiona dos negocios y tiene 10 vehículos a su nombre

La rebelión interna en Sumar aleja (todavía más) a Podemos de una posible alianza para las elecciones generales

El consejero de Cultura que se mofó del calor que pasan los alumnos en los colegios madrileños se gastará 108.000 euros en mantener el aire acondicionado de su sede y despacho

La Audiencia de Sevilla reconoce la pensión compensatoria a una mujer tras el divorcio pese a tener ingresos propios y la incapacidad permanente total

La ley de amnistía encara un examen decisivo ante Europa: el Tribunal de Justicia de la UE dictará sentencia el próximo 16 de julio

ECONOMÍA

Una contable pide la incapacidad permanente total porque dice que sufre problemas físicos y mentales que le impiden trabajar: el tribunal rechaza su petición

Una contable pide la incapacidad permanente total porque dice que sufre problemas físicos y mentales que le impiden trabajar: el tribunal rechaza su petición

El ‘flipping’ inmobiliario se atasca en Madrid: comprar pisos antiguos, reformarlos y revenderlos como lujo ya no da el margen de antes

Qué impuestos se pagan por unas joyas heredadas o regaladas: las dudas que ha reabierto el caso Zapatero

El Ibex 35 sube un 1,7% en la apertura y celebra con máximos históricos el acuerdo de paz que anuncia Trump

El IPC se estabiliza en el 3,2% en mayo antes de la retirada de la rebaja del IVA de la luz y el gas

DEPORTES

Del barro a ganar el Mundial, la historia de fútbol femenino que llega a cines: “El masculino ha llegado a la cota máxima, es momento de apostar por ellas”

Del barro a ganar el Mundial, la historia de fútbol femenino que llega a cines: “El masculino ha llegado a la cota máxima, es momento de apostar por ellas”

Inglaterra empieza el Mundial con un gran contratiempo: le robaron las botas y demás material de equipamiento

Estados Unidos-Paraguay, en vídeo: los mejores momentos del partido inaugural que han llevado a la aplastante victoria de los anfitriones

Katy Perry y Anitta en la pista y Tom Cruise y David Beckham en una tribuna llena de estrellas de Hollywood: así ha sido la inauguración del Mundial 2026 en EEUU, en vídeo

La letra pequeña del Mundial 2026: los resquicios legales para el aficionado español en vuelos, hoteles, fronteras y sanidad