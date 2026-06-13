Canarias y Euskadi urgen que se convoque a comunidades para analizar el pacto migratorio

Santa Cruz de Tenerife, 13 jun (EFE).- Los gobiernos de Canarias y Euskadi han urgido a la convocatoria de la conferencia sectorial de migraciones para analizar las repercusiones de la entrada en vigor del pacto europeo de migración y asilo.

La consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha informado este sábado de que ella y su homóloga vasca, Nerea Melgosa, le han dirigido una carta a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para que reúna a las comunidades "de inmediato" y analizar "el día a día de cómo vamos a llevar ese pacto".

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Delgado ha revelado que le informó a la ministra del envío de esta misiva al coincidir con ella en la visita del papa León XIV a Canarias estos dos últimos días.

Lo ha hecho este sábado en la inauguración de un simposio internacional sobre refugiados y migrantes que se celebra en La Laguna como colofón a la visita del pontífice a Canarias.

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En el encuentro se dará voz a "esos temores y dudas" que el pacto europeo de migración y asilo genera, sobre todo en Canarias, siendo como es "la puerta sur de Europa". EFE

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