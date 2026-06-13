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El Congreso lanza 'Tu Parlamento', un nuevo espacio digital para acercar la institución a la ciudadanía

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El Congreso ha estrenado este sábado, coincidiendo con la celebración de la trigésimo primera edición las Jornadas de Puertas Abiertas, un nuevo portal web con el nombre 'Tu Parlamento', un espacio con el que pretende acercar a la ciudadanía el conocimiento sobre la institución.

'El Congreso, explicado. Tu Parlamento' nace como un nuevo espacio digital estructurado, intuitivo y accesible, en el que encontrar información clara sobre la organización, funciones, actividad e historia del Congreso. Ya está disponible para su consulta desde la página principal del Congreso y a través de su dominio propio: Congresoexplicado.es.

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El portal reúne contenidos explicativos y divulgativos que ofrecen una visión global, ordenada y comprensible del Congreso, de sus funciones constitucionales y de su papel en el sistema democrático.

Su estructura está diseñada para facilitar una navegación intuitiva y progresiva, permitiendo acceder tanto a contenidos introductorios como a información más especializada, complementada con enlaces a la página web institucional del Congreso.

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SE ACTUALIZARÁ DE FORMA CONTINUA

'El Congreso, explicado' es un entorno dinámico que se actualizará y ampliará de forma continua y cuyos contenidos se articulan en torno a grandes áreas temáticas que permiten comprender de manera completa qué es el Parlamento, cómo se organiza, cuáles son sus funciones, cómo desarrolla su actividad y cuál es la relevancia de su historia y de su patrimonio artístico y documental.

Asimismo, el portal integra distintos formatos -textos explicativos, infografías, vídeos y recursos interactivos- que favorecen una comprensión más didáctica y adaptada a los perfiles de usuarios, facilitando el acceso al conocimiento parlamentario con recursos visuales y herramientas de consulta.

Además, cada una de las áreas temáticas incorpora un apartado específico de preguntas frecuentes que culmina en la sección FAQs: El Congreso en 100 preguntas, concebida para ofrecer respuestas claras y accesibles a algunas de las cuestiones más habituales que la ciudadanía plantea sobre la institución y su funcionamiento.

La localización de todos los contenidos se facilita a través de un sistema de filtros (por área temática o por formato) y un buscador que convierte a este portal no solo en una herramienta de consulta para el ciudadano, sino en un recurso pensado para estudiantes, docentes y periodistas.

Este proyecto de comunicación institucional permite, además, reunir y sistematizar los contenidos divulgativos por la Cámara y difundidos en el blog Fuera de Agenda, el canal en YouTube Canal Parlamento y en los perfiles del Congreso en redes sociales (Instagram, LinkedIn , X, y Facebook).

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