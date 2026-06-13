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Expectación de Primera

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Málaga, 13 jun (EFE).- La final por el ascenso entre Málaga y Almería, que arranca este domingo (21.00 horas) con la ida, en La Rosaleda, con un recibimiento espectacular a los locales, ha agotado todas las entradas de ambos partidos de un derbi andaluz declarado de alto riesgo y que en las vísperas ya ha despertado una expectación de primera.

Malaguistas y almerienses se juegan el billete a LaLiga EA Sports en la final del ‘play off’ tras superar a UD Las Palmas y Castellón en semifinales. Para esta cita a doble partido la expectación es aún mayor.

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Ambos clubes han anunciado en sus canales oficiales que están agotadas todas las entradas para el encuentro de este domingo en La Rosaleda y también para la vuelta del próximo sábado 20 en Almería.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, anunció que el encuentro está declarado de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte, circunstancia que obliga a desplegar un “amplio” dispositivo policial con un centenar de agentes para garantizar la seguridad antes, durante y después del partido.

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Esta circunstancia, que se repetirá en la vuelta, ha hecho que el cupo de entradas visitantes se reduzca. La afición del Almería ha recibido en torno a 300 por parte del club malagueño, y los hinchas del Málaga dispondrán de unas 180 localidades.

La expectación, la ilusión y la euforia ya se respira por tierras malacitanas, donde se ven muchas camisetas malaguistas por las calles a la espera del día señalado.

Este domingo, en los instantes previos al partido, la grada de animación malaguista Fondo Sur ha citado a su hinchada a las 19:00 horas en la recta de Tribuna de La Rosaleda, en la Avenida de La Palmilla, para un recibimiento al autobús del equipo.

Por su parte, la afición indálica se reunirá este sábado a las 17.00 horas en la Puerta 0 del Estadio de los Juegos Mediterráneos para despedir al bus de los suyos, que pondrá rumbo a la Costa del Sol sobre las 17.30 horas.

En el último partido que enfrentó a Almería y Málaga se dieron varios altercados entre aficionados radicales de ambos clubes, que se saldaron con varios detenidos. Al término de aquel partido (3-2) también hubo una pequeña tangana entre jugadores.

“Dos equipos andaluces se van a jugar una final para estar en Primera. Tiene que ser la fiesta del fútbol andaluz. Tenemos que dejarnos de buscar las rencillas y las disputas. Hay que dar una imagen de deportividad. Va a haber un seguimiento muy grande de este partido”, decía el entrenador malaguista Juan Francisco Funes en la previa. EFE

afl/cb/jpd

(foto)

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