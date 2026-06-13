Espana agencias

Emerse Faé: El partido ante Ecuador se decidirá "en los pequeños detalles"

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 13 jun (EFE).- El seleccionador de Costa de Marfil, Emerse Faé, predijo este sábado que el encuentro del domingo en Filadelfia entre su equipo y Ecuador llega muy igualado y que "el resultado se decidirá en los pequeños detalles"

"El espíritu del equipo es muy bueno. Sabemos que será un partido de gran calidad. Ambos equipos tienen mucha confianza", señaló Faé en la rueda de prensa previa al debut de su escuadra y la 'Tri' en el Mundial 2026, en el que ambas selecciones se encuadran en el Grupo E junto a la tetracampeona Alemania y la debutante Curazao.

PUBLICIDAD

El excentrocampista del Nantes francés aseguró que "hay buenos jugadores en ambos equipos" y que "el resultado se decidirá en los pequeños detalles".

"Queremos jugar nuestro fútbol. No queremos adaptarnos al juego de Ecuador. Son un buen equipo, y veremos a lo largo del partido si podremos jugar nuestro fútbol o si tendremos que adaptarnos a su manera de jugar", dijo Faé con respecto a un equipo ecuatoriano que ha sido un modelo de solidez defensiva (solo cinco goles encajados en los 18 partidos de las eliminatorias Conmebo) pero al que también la ha faltado gol.

PUBLICIDAD

El debut de ecuatorianos y marfileños se considera crucial para el destino del grupo, ya que el ganador se perfilaría como gran aspirante a discutirle el primer puesto a Alemania.

Al ser preguntado por la posibilidad de adoptar un enfoque precavido para el debut del domingo en un torneo en el que el nuevo formato puede permitir pasar a un equipo a dieciseisavos con pocos puntos, Faé contestó que no tiene en mente "hacer cálculos" matemáticos.

"Mañana saldremos a ganar. Queremos lograr los tres puntos", dijo el preparador marfileño, que aseguró que el deseo de su equipo es "ganar todos los partidos del grupo".

Faé también expresó su deseo de romper el maleficio de 'Los Elefantes' contra equipos sudamericanos en los Mundiales tras las derrotas cosechadas ante Argentina (2006), Brasil (2010) y Colombia (2014) en sus tres participaciones hasta la fecha, y consideró que sus jugadores "de verdad" merecen sumar una victoria mañana.

Campeona de África en 2023, cuando Emerse Faé fue contratado como entrenador interino, Costa de Marfil, segunda en las clasificatorias africanas tras Túnez, llega lanzada a este Mundial tras derrotar por 2-1 a Francia hace apenas 10 días. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La reina Sofía preside la gala benéfica flamenca del Festival de Música y Danza de Granada

Infobae

Cuatro mossos heridos y cargas al impedir choques de neonazis y antifascistas en Barcelona

Infobae

17-16. El Atlètic Barceloneta gana su segunda 'Champions' doce años después

Infobae

Brasil sale con Vinícius, Raphinha e Igor Thiago en ataque, con Paquetá de enganche

Infobae

Willy: "Todos tenemos que aportar y dejarnos la piel"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aviones de combate de Suecia despegan de una base aérea en el Ártico para el mayor ejercicio aéreo anual de la OTAN

Aviones de combate de Suecia despegan de una base aérea en el Ártico para el mayor ejercicio aéreo anual de la OTAN

Vídeo: Así ha sido la persecución de la Guardia Civil y la Gendarmería Real Marroquí para interceptar casi 4.800 kilos de hachís en el Estrecho

España lidera el primer despliegue de una “franja robótica” del Ejército de Tierra para reforzar el flanco este de la OTAN

Vídeo: Así fue cómo el Ejército del Aire “salvó” al papa León XIV tras la avería de su avión para volver a Roma

Mañueco anuncia el nuevo Gobierno de Castilla y León: Vox asume Agricultura, Cultura y Familia, y el PP conserva las principales áreas de gestión

ECONOMÍA

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

El ayuntamiento de Londres confisca un piso alquilado por la primera dama de un país africano

Es legal que los caseros prohíban a los inquilinos fumar en el piso, pero deben dejarlo muy claro en el contrato

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

La fiebre del Mundial desborda a Panini en España, que se queda sin cromos para vender: “Este arranque no lo habíamos tenido nunca”

DEPORTES

El mal recuerdo de De la Fuente con España del árbitro que dirigirá el debut contra Cabo Verde: la lesión de Dani Ceballos y la falta de “suerte”

El mal recuerdo de De la Fuente con España del árbitro que dirigirá el debut contra Cabo Verde: la lesión de Dani Ceballos y la falta de “suerte”

Del barro a ganar el Mundial, la historia de fútbol femenino que llega a cines: “El masculino ha llegado a la cota máxima, es momento de apostar por ellas”

La Selección de Inglaterra sufrió un robo mientras trasladaba la utilería para su debut y varias figuras se quedaron sin sus botas: la policía recupera el material

Estados Unidos-Paraguay, en vídeo: los mejores momentos del partido inaugural que han llevado a la aplastante victoria de los anfitriones

Katy Perry y Anitta en la pista y Tom Cruise y David Beckham en una tribuna llena de estrellas de Hollywood: así ha sido la inauguración del Mundial 2026 en EEUU, en vídeo