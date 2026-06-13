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El PP ve "oscurantismo" en la medalla de Aldama e Interior dice que el proceso es transparente y puede prohibir su uso

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El Ministerio del Interior ha defendido la transparencia del procedimiento para la concesión de medallas de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, tras volver a cuestionar el PP el "oscurantismo" de la condecoración en 2022 de Víctor de Aldama, el presunto conseguidor del 'caso Koldo'.

En una respuesta parlamentaria por escrito fechada el 22 de mayo, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio sostiene que la norma "ya contiene mecanismos de control y publicidad y, en consecuencia, la transparencia está incorporada como criterio relevante en el procedimiento de concesión", lo que incluye también prohibir su uso.

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El Ejecutivo contesta de esta forma después de que el PP sostuviera que era "llamativo" que la Orden del Mérito de la Guardia Civil no incorporara una modificación similar a la que ha realizado la Policía Nacional para supervisar que las condecoraciones salvaguardan el "valor de ejemplaridad en la conducta profesional".

"Sobre esta condecoración se ha extendido además un manto de oscurantismo", continuaba el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo, que recordaba que Víctor de Aldama recibió su medalla en 2022, cuando gobernaba Pedro Sánchez, y que actualmente está acusado de estar "involucrado en tramas de corrupción".

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En su respuesta, el Ministerio del Interior rebatía la tesis del PP y sostenía que las medallas de la Guardia Civil ya incorporan "un estándar de conducta".

De forma genérica, Interior apostilla que exige que las propuestas se apoyen en "hechos, informes y valoración jerárquica", además de permitir que se deniegue "cuando el personal esté sujeto a procedimiento judicial o disciplinario o cuando tenga notas desfavorables sin cancelar".

INTERIOR PROHIBIÓ QUE LA USARA

"La Orden del Mérito de la Guardia Civil contempla un procedimiento que incluye las fases de propuesta, instrucción, informe, resolución y publicación oficial, además de la posibilidad de instruir expedientes cuando razones de conducta aconsejen prohibir el uso de las condecoraciones ya concedidas", ha zanjado.

A finales de 2024, Marlaska ya contestó en el Senado a las críticas por la concesión de esta medalla a Víctor de Aldama, asegurando que se había iniciado el proceso para prohibir que la usara. También apuntó que el procedimiento para su concesión se inició en la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy .

"Su colaboración con esta institución --dijo en referencia a la Guardia Civil-- se remonta al menos cinco años tras su concesión en 2022, es decir, en 2017, con un gobierno del PP presidido por Rajoy", expuso Marlaska.

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EuropaPress

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