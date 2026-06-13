El obispo de Tenerife pide "dar continuidad" al mensaje del papa de fraternidad universal

Santa Cruz de Tenerife, 13 jun (EFE).- El obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, ha pedido "dar continuidad" al mensaje del papa León XIV de fraternidad universal y de acogida a las personas migrantes a su paso por Canarias.

"Que el día de ayer no se quede en un hecho histórico, en una emoción de un momento", ha indicado Santiago en declaraciones remitidas a los medios sobre la visita del pontífice a Tenerife, cuyo balance "no puede ser más que positivo".

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El obispo de la Diócesis Nivariense ha pedido a las instituciones y a la sociedad en general que tome nota de las "palabras contundentes, duras, pero también esperanzadoras", de León XIV.

"Ojalá que las palabras del papa, sus gestos, sus miradas, sus abrazos a las personas que sufren, su capacidad de escucha, hayan llegado a nuestro corazón", ha deseado.

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El prelado ha invitado a que "todos recordemos este 12 de junio: yo estuve allí, vi al papa en nuestra tierra caminando, hablando nuestro lenguaje, con palabras cargadas de amor y de esperanza, que tocaban el corazón y que emocionaban".

Un día "lleno de emociones" y que dejó "muchas imágenes que quedarán grabadas en nuestra retina".

Imágenes, ha continuado monseñor Santiago, que hablan de "un pueblo acogedor, abierto, que quiere al papa, y que ahora debe acoger sus palabras, su invitación a seguir por ese camino de defensa de las personas, de su dignidad, de la acogida de los migrantes, de trabajo por un progreso y un desarrollo integral de las personas y pueblos de todas las naciones".

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Ese es "el compromiso que adquirimos como Iglesia" y que invita a que también lo haga el conjunto de la sociedad canaria. EFE