El Estado cede a Barcelona la mitad de la franja litoral, de la Barceloneta a Sant Adrià

Barcelona, 13 jun (EFE).- El Estado ha cedido al Ayuntamiento de Barcelona la propiedad de 62,8 hectáreas de terrenos frente al mar, desde la Barceloneta hasta el límite con Sant Adrià de Besòs (Barcelona), lo que representa más de la mitad de la franja litoral de la ciudad.

El Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento de Barcelona han llegado a un acuerdo para la cesión de estos terrenos, han informado estas administraciones este sábado en un comunicado.

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En total son 5,2 kilómetros de franja litoral que van desde la calle Pepe Rubianes, en el barrio de la Barceloneta, hasta el inicio del término municipal de Sant Adrià de Besòs, lo que incluye la zona olímpica, la plataforma marina del Fórum y la zona de baños adyacente.

El acuerdo supone modificar la última demarcación de la zona marítimoterrestre (ZMT) del año 2009.

Con esta modificación, el Ayuntamiento de Barcelona tendrá la propiedad exclusiva de más de la mitad del litoral barcelonés, con el compromiso de que estos terrenos servirán al interés general y no se destinarán a actividades que generen lucro económico.

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En la práctica, supone la consolidación, en primer lugar, de toda la apertura hacia el mar que hizo la ciudad de Barcelona con la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992 y, posteriormente, de toda la inversión municipal que se ha hecho y que está programada en estos espacios.

En total, los diferentes proyectos de transformación del frente marítimo que deben ejecutarse durante los próximos años suponen una inversión estimada superior a los 100 millones de euros.

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En concreto, las 62,8 hectáreas comprenden cerca de 354.000 metros cuadrados de parques y zonas verdes, 206.500 metros cuadrados de viales y unos 68.200 de equipamientos públicos.

Tanto el ministro de Hacienda, Arcadi España, como el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han celebrado un acuerdo que se negociaba desde hace cerca de 20 años.

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"Es un gran acuerdo que es muy beneficioso para la ciudad de Barcelona", ha asegurado España, que ha destacado que de esta manera se formaliza “ceder una parte muy importante de la fachada litoral que permitirá a la administración más cercana actuar directamente en la zona”.

Collboni ha calificado el acuerdo de “histórico” ya que permitirá “que la ciudad de Barcelona recupere el pleno dominio y la propiedad de más de 60 hectáreas”. EFE

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