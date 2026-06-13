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Diez comunidades en aviso amarillo por calor, hasta 38 grados, o por fuertes tormentas

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Madrid, 13 jun (EFE).- Diez comunidades continúan este sábado con aviso amarillo (peligro bajo) por calor, con máximas de hasta 38 grados, o por fuertes tormentas acompañadas de granizo e intensas rachas de viento, ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

Extremadura tiene aviso amarillo por calor, con temperaturas que alcanzarán los 38 grados en puntos de la vega del Guadiana, Villuercas y Montánchez.

En la mitad norte peninsular, Asturias y Cantabria mantienen el nivel amarillo por máximas que alcanzarán los 34 grados, mientras que en el País Vasco la alerta por calor afecta a todas las provincias, donde los termómetros oscilarán entre 34 y 36 grados.

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Navarra y La Rioja han activado la alerta por temperaturas que escalarán hasta los 36 grados en puntos de la ribera del Ebro.

Galicia tiene aviso amarillo por calor en las provincias de A Coruña y Ourense, donde se espera alcanzar valores entre los 34 y los 36 grados; además, en toda la comunidad, salvo Pontevedra, hay alerta amarilla por tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento.

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En el nordeste peninsular, Aragón tiene aviso amarillo en la provincia de Zaragoza por máximas de hasta 36 grados, mientras que en Cataluña el calor afectará a la provincia de Lleida, donde se registrarán también 36 grados en áreas del valle de Arán.

Las provincias de León y Zamora (Castilla y León) están con nivel amarillo por tormentas con probabilidad de rachas fuertes o localmente muy fuertes de viento.

La Aemet alerta de que con el aviso amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE

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