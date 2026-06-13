Del origen en 2023 al Mundial'26: Oyarzabal, Raya, Pedri, Laporte, Rodri, Merino, Gavi...

Chattanooga (EE.UU.), 13 jun (EFE).- Del origen de todo de la era Luis de la Fuente, fijado en marzo de 2023 con su primera convocatoria, a la lista del Mundial 2026 persisten 14 jugadores más de tres años después, a las puertas de la competición más grande, y la mayoría parte del núcleo esencial desde entonces hasta la actualidad.

Con el matiz de que entonces Unai Simón, el portero titular del técnico riojano, y Ferran Torres no fueron incluidos por lesión, continúan inalterables en los planes del seleccionador el guardameta David Raya, los defensas Pedro Porro y Aymeric Laporte, los medios Rodrigo Hernández, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Pedri González, Fabián Ruiz, Pablo Páez ‘Gavi’ y Dani Olmo; y los delanteros Mikel Oyarzabal, Nico Williams, Yéremy Pino y Borja Iglesias, aunque este último entró al principio y luego no volvió al equipo hasta octubre de 2025.

PUBLICIDAD

Casi todos, con esa excepción, han disfrutado desde entonces de la confianza del entrenador al frente del equipo nacional casi de forma inequívoca.

Y casi todos, menos Gavi por una lesión de rodilla que lo apartó del torneo, Pedro Porro (se quedó fuera de la citación porque en su puesto de lateral derecho entró Jesús Navas, aparte de Dani Carvajal) y Borja Iglesias, fueron campeones de la Eurocopa en Alemania hace dos años.

PUBLICIDAD

También ha sido un fijo Unai Simón, aunque en aquella convocatoria para el primer encuentro de De la Fuente contra Noruega, con victoria por 3-0, no estuviera disponible por lesión, al igual que Ferran Torres, mientras el resto de jugadores se han ido añadiendo con el paso de los encuentros, alguno de regreso y otros por su irrupción de alto nivel, según debutaban como profesionales o según evolucionaron a ojos del seleccionador español.

Lamine Yamal y Pau Cubarsí, con 18 y 19 años, respectivamente en la actualidad, se ganaron un sitio de forma precoz en la selección absoluta. El extremo, en septiembre de 2023, para no moverse de ahí. El central desde marzo de 2024, aunque no fue a la Eurocopa.

PUBLICIDAD

Sí acudieron al torneo continental tanto Alex Grimaldo, que ya ha jugado 14 encuentros como internacional desde su primera citación en noviembre de 2023, como Alex Baena, con 17, además del citado Lamine Yamal.

Marc Cucurella no entró en los planes del técnico hasta marzo de 2024, justo en la convocatoria previa a la Eurocopa 2024, en la que jugó seis de los siete partidos y como titular, incluidas cada una de las eliminatorias, también la final de Berlín.

PUBLICIDAD

Joan García, Marc Pubill y Víctor Muñoz son recientes debutantes, del pasado marzo en adelante el extremo de Osasuna y el portero del Barcelona y de este junio el central del Atlético de Madrid, que han sido los últimos en llegar y abrir la puerta en un bloque muy definido, prácticamente desde el origen.

No pertenecían a él al inicio ni Marcos Llorente ni Eric García, participantes en el Mundial 2022 con Luis Enrique Martínez y que retomaron el camino de la selección en el tramo final del proceso hasta la cita de 2026. Llorente regresó en junio de 2024, como apoyo y descarte antes de la Eurocopa. No se consolidó de nuevo hasta el pasado octubre. Y Eric García no había ido convocado con De la Fuente hasta la lista final del Mundial 2026. EFE

PUBLICIDAD