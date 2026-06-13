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Cuatro mossos heridos y cargas al impedir choques de neonazis y antifascistas en Barcelona

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Barcelona, 13 jun (EFE).- Cuatro mossos han resultado heridos este sábado al cortar el paso a centenares de manifestantes antifascistas que pretendían boicotear un acto convocado por la organización neonazi Núcleo Nacional en Barcelona, lo que ha derivado en cargas y enfrentamientos contra la línea policial.

La concentración antifascista ha reunido a unas ochocientas personas en la plaza Tetuán de Barcelona, según la Guardia Urbana, convocadas bajo el lema "No permitiremos que Núcleo Nacional pise nuestra ciudad".

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Una hora más tarde, una concentración de la organización neonazi frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña, en la calle Mallorca de Barcelona, ha reunido a su vez a cerca de un centenar de manifestantes.

Para impedir incidentes si ambos grupos de manifestantes llegaran a encontrarse, los Mossos d'Esqudra han desplegado a numerosos agentes antidisturbios, que han cortado el paso a los manifestantes antifascistas en la calle Bailén de Barcelona, cuando intentaban avanzar hacia la concentración de Núcleo Nacional.

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Frente a la línea policial se han desencadenado momentos de tensión cuando algunos manifestantes han tratado de superarla y seguir avanzando en dirección al acto neonazi, por lo que los agentes antidisturbios han cargado contra algunos de ellos.

Un comunicado emitido esta noche por la policía catalana señala que los Mossos "han diseñado un dispositivo policial dirigido a garantizar el derecho de movilización de los colectivos que se han movilizado esta tarde en el centro de Barcelona".

"El objetivo -explican los Mossos- ha sido impedir que dos movilizaciones antagónicas se encontrasen, generando riesgo para los propios manifestantes y para el resto de ciudadanos".

En un momento dado, uno de los colectivos ha intentado sobrepasar la línea policial y se han producido "lanzamientos", según los Mossos, que afirman que se ha recurrido a "elementos sonoros" en varias ocasiones.

Ha sido en ese momento, precisan los Mossos, "que se ha hecho uso de la defensa policial de manera selectiva y puntual ante estos intentos de sobrepasar la línea policial", sin que, puntualizan, "se registrasen otros incidentes relevantes", al margen de la detención de un hombre ajeno a las movilizaciones sobre el que pesaban dos órdenes de detención.

Ha sido en ese momento de actuación policial cuando cuatro mossos han quedado heridos. EFE

(Vídeo)

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