Espana agencias

Brasil sale con Vinícius, Raphinha e Igor Thiago en ataque, con Paquetá de enganche

Guardar
Google icon

Newark (EE.UU.), 13 jun (EFE).- Brasil debutará este sábado en el Mundial 2026 contra Marruecos con un tridente ofensivo formado por Vinícius, Raphinha e Igor Thiago, mientras que Lucas Paquetá jugará de enganche, en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

En el primer partido de Ancelotti como seleccionador en una Copa del Mundo, la Canarinha saldrá con Alisson, en la portería; Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Roger Ibáñez, en defensa; y Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá en el centro del campo.

PUBLICIDAD

Vinícius Júnior, Raphinha e Igor Thiago serán los tres hombres de ataque.

De esta forma, son tres las grandes sorpresas del once: los dos laterales, Douglas Santos y Roger Ibáñez, así como Igor Thiago, que parece haberle quitado el puesto a Matheus Cunha.

PUBLICIDAD

Brasil y Marruecos abren el Grupo C del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que completan Escocia y Haití.

El árbitro del encuentro de la pentacampeona del mundo y los semifinalistas de Qatar 2022 será el esloveno Slavko Vincic. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Colombia intentó convocar a Quiñones y Mosquera, pero ellos eligieron a México y España

Infobae

1-1. Khoukhy y Lopetegui hacen historia para Catar

Infobae

Graham Potter niega que Suecia sea el favorito ante Túnez

Infobae

1-0. Un gol de Losada da la victoria al Zamora

Infobae

Diputación Valencia C.A. agranda su leyenda con su trigésimo título de campeón de España

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aviones de combate de Suecia despegan de una base aérea en el Ártico para el mayor ejercicio aéreo anual de la OTAN

Aviones de combate de Suecia despegan de una base aérea en el Ártico para el mayor ejercicio aéreo anual de la OTAN

Vídeo: Así ha sido la persecución de la Guardia Civil y la Gendarmería Real Marroquí para interceptar casi 4.800 kilos de hachís en el Estrecho

España lidera el primer despliegue de una “franja robótica” del Ejército de Tierra para reforzar el flanco este de la OTAN

Vídeo: Así fue cómo el Ejército del Aire “salvó” al papa León XIV tras la avería de su avión para volver a Roma

Mañueco anuncia el nuevo Gobierno de Castilla y León: Vox asume Agricultura, Cultura y Familia, y el PP conserva las principales áreas de gestión

ECONOMÍA

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

El ayuntamiento de Londres confisca un piso alquilado por la primera dama de un país africano

Es legal que los caseros prohíban a los inquilinos fumar en el piso, pero deben dejarlo muy claro en el contrato

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

La fiebre del Mundial desborda a Panini en España, que se queda sin cromos para vender: “Este arranque no lo habíamos tenido nunca”

DEPORTES

Qatar-Suiza, en vídeo: del cabezado de Khoukhi para el 1-1 a la euforia de los qataríes, que logran el primer punto de su historia y con Lopetegui de entrenador

Qatar-Suiza, en vídeo: del cabezado de Khoukhi para el 1-1 a la euforia de los qataríes, que logran el primer punto de su historia y con Lopetegui de entrenador

El mal recuerdo de De la Fuente con España del árbitro que dirigirá el debut contra Cabo Verde: la lesión de Dani Ceballos y la falta de “suerte”

Del barro a ganar el Mundial, la historia de fútbol femenino que llega a cines: “El masculino ha llegado a la cota máxima, es momento de apostar por ellas”

La Selección de Inglaterra sufrió un robo mientras trasladaba la utilería para su debut y varias figuras se quedaron sin sus botas: la policía recupera el material

Estados Unidos-Paraguay, en vídeo: los mejores momentos del partido inaugural que han llevado a la aplastante victoria de los anfitriones