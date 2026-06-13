Brasil sale con Vinícius, Raphinha e Igor Thiago en ataque, con Paquetá de enganche

Newark (EE.UU.), 13 jun (EFE).- Brasil debutará este sábado en el Mundial 2026 contra Marruecos con un tridente ofensivo formado por Vinícius, Raphinha e Igor Thiago, mientras que Lucas Paquetá jugará de enganche, en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

En el primer partido de Ancelotti como seleccionador en una Copa del Mundo, la Canarinha saldrá con Alisson, en la portería; Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Roger Ibáñez, en defensa; y Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá en el centro del campo.

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Vinícius Júnior, Raphinha e Igor Thiago serán los tres hombres de ataque.

De esta forma, son tres las grandes sorpresas del once: los dos laterales, Douglas Santos y Roger Ibáñez, así como Igor Thiago, que parece haberle quitado el puesto a Matheus Cunha.

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Brasil y Marruecos abren el Grupo C del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que completan Escocia y Haití.

El árbitro del encuentro de la pentacampeona del mundo y los semifinalistas de Qatar 2022 será el esloveno Slavko Vincic. EFE

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