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Txus Vidorreta: “Nos tenemos que felicitar por el trabajo”

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La Laguna (Tenerife), 13 jun (EFE).- Tras la derrota ante el Barça en el tercer partido de las semifinales de Liga Endesa, que pone fin a su temporada, el técnico de La Laguna Tenerife,Txus Vidorreta dijo que es momento de “felicitar” a todo el equipo por el trabajo realizado durante todo el año.

“Después de un primer tiempo extraordinario, nos han faltado piernas en la segunda parte, nuestra capacidad anotadora ha menguado”, ha analizado el técnico en rueda de prensa.

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Vidorreta ha recordado que el rival es “uno de los mejores equipos de Europa y de la ACB” y que con todo el equipo disponible “son un plantillón”.

“A pesar de que nosotros hemos insistido hasta quedar exhaustos, ellos han sido mejores en el balance general de los tres partidos”, admitió.

El técnico vasco reconoció que el grupo se queda “con la espinita” de haber caído en el segundo duelo en el Palau, sin embargo, se ha mostrado “muy satisfecho por el esfuerzo en general”.

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Sobre su futuro, Vidorreta ha dicho que es momento de "dar protagonismo al equipo y la temporada" si bien ha indicado que "son muchos años, en el equipo, con mucha ilusión, pero muchos años fuera de casa".

"Ahora nos tenemos que sentar, hemos ido hablando cosas pero hoy sólo toca hablar de lo que hemos hecho esta temporada".

Sobre la noticia de que La Laguna Tenerife jugará la Eurocup, el técnico ha comentado que "se necesita refrescar el proyecto y una de esas formas puede ser jugar Eurocup". "Apoyo las decisiones del club, pero yo no tengo que ver", concluyó. EFE

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