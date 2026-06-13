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Belarra insiste en señalar a García Castellón como "un juez que ejerce la corrupción"

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Madrid, 13 jun (EFE).- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, condenada a pagar 9.000 euros al juez García Castellón por llamarle corrupto, ha insistido en la mañana de este sábado en calificar al magistrado de "juez que ejerce la corrupción" para proteger a los "corruptos del PP".

Belarra ha expresado, en unas jornadas organizadas hoy por su partido, en que "Manuel García Castellón ha realizado investigaciones prospectivas contra la financiación Podemos, y no lo digo yo, lo dicen sus superiores en la Audiencia Nacional, que no son sospechosos de Bolchevismo ni chavismo".

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"Si esto no es un juez que ejerce la corrupción y ha protegido a los corruptos del PP y ha hecho la guerra sucia a los adversarios del PP, ya me diréis qué es", ha declarado.

Como explicación y "contexto" ha recordado que "este señor fue juez de enlace con países europeos cobrando un alto salario gracias al PP".

Y "volvió a España porque se produjo un estallido de casos de corrupción. Se querían cargar al suplente y traer al titular" del Juzgado Seis de Instrucción de la Audiencia Nacional.

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Una vez en ese juzgado "este señor se ocupa de proteger a los corruptos, libra a Cospedal, archiva la causa contra el rey emérito, rechaza investigar la conexión de Villarejo e Inda...", ha explicado.

Durante las jornadas de debate celebradas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid bajo el lema “Primavera de Lucha. Primavera de Esperanza” dirigentes de Podemos han expresado su solidaridad con Belarra por la condena.

Así, Irene Montero, Pablo Fernández, Isa Serra, Lucía Muñoz, Serigne Mbayé, Mar Cambrollé o Juantxo López de Uralde han insistido en este mismo mensaje. Sus breves intervenciones han estado salpicadas de gritos con el lema “¡Sí se puede!”.

Isa Serra, coportavoz de Podemos, ha insistido en la calificación de “corrupta” para la Justicia y ha denunciado el 'lawfare', además de darle las gracias a Ione “por no someterse". Y Pablo Fernández ha dicho que “nadie ha sufrido el 'lawfare' como Podemos".

 Por otro lado, tanto Belarra, como Irene Montero o Isa Serra han reprochado al Gobierno que el Papa hiciera su discurso contra el aborto en el Congreso.

 "Siete minutos de aplauso de la bancada progresista del Congreso al líder de una teocracia y su discurso antiabortista y antieutanasia. Alguien tiene que levantar la bandera los privilegios de la Iglesia", ha clamado Belarra.EFE

 (Foto) (Vídeo) (Audio)

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