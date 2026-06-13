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Aurora Beltrán recoge en Navarra el Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2026

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Pamplona, 13 jun (EFE).- La cantante navarra Aurora Beltrán ha recibido este sábado en la localidad de Los Arcos (Navarra) el Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2026, que ha dedicado "a todas las mujeres que han querido volar también y quizás no pudieron o no las dejaron".

Tras recibir el premio de manos de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, la cantante ha dicho que este premio es de sus padres, que "fueron unos anticipados a sus duros tiempos" y que le dejaron volar "con las alas de mis inquietudes".

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Pero también es "de todas las mujeres que han querido volar" y no pudieron hacerlo. "Sigue siendo difícil este mundo para nosotras; nuestra credibilidad se opaca al lado de la de muchos hombres; lo digo por experiencia", ha señalado.

"Por eso, y por desgracia, hay que seguir recordando que tenemos nuestro sitio, y que tenemos identidad y que no daremos ni un paso atrás para no sacrificarla", ha resaltado Beltrán.

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Ha intervenido asimismo en este acto la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, quien ha asegurado que la música "es una forma de conocerse, es una forma de encontrarse con los demás y de recordar que nadie toca solo en esta gran partitura de la vida".

Aurora Beltrán Gila (1964, Pamplona) inició su carrera musical en los años 80, como guitarrista del grupo Belladona, con el que grabó el álbum ‘Las mujeres y los negros primero’.

En 1987 fundó, junto con su hermano Lolo y otros músicos, el grupo Tahúres Zurdos, con el que realizó conciertos por Navarra y el norte de España y con el que grabó su primer disco.

Tras la disolución del grupo, Beltrán estrenó su primer disco en solitario, ‘Clases de Baile’, en 2008, obra en la que contó con la colaboración de aristas destacados como Enrique Bunbury, Loquillo y Carmen París. En 2009 llevó su música a Estados Unidos y en 2011, por su parte, grabó en directo el álbum ‘Museo Púrpura’. EFE

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