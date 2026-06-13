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Las poblaciones cercanas al incendio de Asturias están protegidas al disminuir el fuego

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Oviedo, 14 jun (EFE).- Las tres localidades más cercanas al incendio declarado en el municipio asturiano de Grado se encuentran protegidas y no existe riesgo para los núcleos de Vega de Anzo, Sestiello y Peñaflor, que suman unos doscientos habitantes.

Según ha informado la Consejería de Movilidad a través de las redes sociales, la situación ha mejorado notablemente y la intensidad del fuego ha disminuido de forma considerable, pero el incendio continua activo y no puede considerarse estabilizado.

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La carretera N-634 mantiene un carril cortado entre el puente de Peñaflor y Vega de Anzo por lo que la Consejería recomienda extremar la precaución y los efectivos desplegados en la zona continuarán trabajando toda la noche para consolidar el perímetro y vigilar.

En función de la evolución del fuego, los medios se irán retirando progresivamente de cara a una jornada en la que once municipios de la zona central de Asturias estarán en situación de riesgo muy alto de incendios.

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El pronóstico para las próximas horas apunta a probables chubascos y tormentas en la cordillera sin descartarlas en otros puntos del interior mientras que subirán las temperaturas mínimas y bajarán las máximas, que hoy superaron en Asturias los 35 grados.

El Gobierno asturiano declaró a primera hora de la tarde del sábado el paso a Fase de Emergencia en Situación 1 del Plan de Incendios Forestales (INFOPA) por el fuego declarado en Grado y tenía previsto solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) la movilización de recursos áereos. EFE

(foto) (video)

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