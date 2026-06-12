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Una incidencia técnica retrasa la salida del avión del papa del aeropuerto de Los Rodeos

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La Laguna (Tenerife), 12 jun (EFE).- Una incidencia en el sistema técnico ha dejado parado momentáneamente en la pista al avión en el que el papa tiene que viajar de Canarias a Roma, por lo que el pontífice ha regresado a la terminal del aeropuerto de Tenerife Norte acompañado del rey, que había subido al aparato.

El avión tenía que despegar a las 15:20 horas (13:20 GMT) pero ya llevaba una hora de retraso acumulado por los últimos actos.

Posteriormente, el comandante del Airbus 320 de Iberia ha informado a los pasajeros de que había una incidencia técnica que se iba a intentar solventar.

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El rey Felipe VI, que había regresado a la terminal tras despedir al papa al pie de pista, ha regresado al avión, tras lo que ambos han bajado y han regresado juntos a la terminal del aeropuerto conversando y con gesto relajado. EFE

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