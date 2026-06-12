Tabla de tiempos del segundo entrenamiento libre de Montmeló

Redacción deportes, 12 jun (EFE).- Tabla de tiempos del segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Montmeló:
.1.
Lando Norris
GBR
McLaren
1:15,426
.2.
George Russell
GBR
Mercedes
a 0,009
.3.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
0,057
.4.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
0,373
.5.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
0,589
.6.
Max Verstappen
NED
Red Bull
0,895
.7.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
0,985
.8.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1,185
.9.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
1,205
10.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
1,248
11.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
1,508
12.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1,519
13.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
1,541
14.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1,594
15.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
1,625
16.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1,834
17.
Esteban Ocon
FRA
Haas
2,112
18.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
2,799
19.
Alexander Albon
THA
Williams
3,364
20.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
3,835
21.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
3,860
22.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
4,033
EFE
arh/apa
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD