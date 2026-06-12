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Tabla de tiempos del segundo entrenamiento libre de Montmeló

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Redacción deportes, 12 jun (EFE).- Tabla de tiempos del segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Montmeló:

.1.

Lando Norris

GBR

McLaren

1:15,426

.2.

George Russell

GBR

Mercedes

a   0,009

.3.

Oscar Piastri

AUS

McLaren

0,057

.4.

Charles Leclerc

MON

Ferrari

0,373

.5.

Kimi Antonelli

ITA

Mercedes

0,589

.6.

Max Verstappen

NED

Red Bull

0,895

.7.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

0,985

.8.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

1,185

.9.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

1,205

10.

Isack Hadjar

FRA

Red Bull

1,248

11.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

1,508

12.

Oliver Bearman

GBR

Haas

1,519

13.

Liam Lawson

NZL

Racing Bulls

1,541

14.

Carlos Sainz

ESP

Williams

1,594

15.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

1,625

16.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

1,834

17.

Esteban Ocon

FRA

Haas

2,112

18.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

2,799

19.

Alexander Albon

THA

Williams

3,364

20.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

3,835

21.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

3,860

22.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

4,033

 EFE

arh/apa

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