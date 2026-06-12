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Juez descarta suspender combates de UFC en la Casa Blanca por el cumpleaños de Trump

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Washington, 12 jun (EFE).- Un juez federal descartó este viernes suspender la velada de combates de artes marciales mixtas de la UFC del próximo domingo en los jardines de la Casa Blanca con motivo del 80 cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La suspensión la solicitaron la activista Susan Douglas y el veterano de la guerra de Vietnam Paul Romano, quienes presentaron una demanda por lo que consideran uso indebido de la Casa Blanca para un evento privado que generará grandes beneficios económicos para el presidente de la UFC, Dana White, un estrecho aliado de Trump.

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El juez Amit Mehta, sin embargo, dictaminó que no queda claro que los demandantes sufran un perjuicio directo por los combates organizados por la liga UFC en la residencia presidencial.

Mehta subrayó que no se puede ignorar la pérdida económica que generaría para la UFC una suspensión de última hora del evento, que ha costado 60 millones de dólares.

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Trump, que en el pasado tuvo negocios en el boxeo y la lucha libre, posee además acciones de TKO Holdings, la empresa matriz de UFC.

En el jardín sur de la Casa Blanca ya se encuentra instalado el octógono para los combates, cubierto por una gran estructura metálica con iluminación y rodeada de gradas para acoger a más de 4.000 invitados.

El evento ha sido bautizado como 'Freedom 250 UFC' dado que, además del cumpleaños de Trump, coincide con los festejos para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

La velada contará con varias peleas, la más estelar la que enfrentará por el título del peso ligero al hispano-georgiano Ilia Topuria, invicto en su carrera, con el estadounidense Justin Gaethje.

EFE

er/lnm/ism

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