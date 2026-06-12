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Cepyme lamenta que con crecimiento económico haya 15.000 microempresas menos que en 2020

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Ávila, 12 jun (EFE).- La presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Ceoyme), Ángela de Miguel, ha lamentado este viernes en Ávila que, a pesar del crecimiento económico que vive España, actualmente existan 15.000 microempresas menos que antes de la pandemia, en el año 2020.

De Miguel ha realizado esta afirmación a los periodistas antes de asistir al acto de entrega de los Premios Empresariales de CEOE Ávila 2026, que reconocen a la Unidad Militar de Emergencias (UME) con una Mención de Honor, en agradecimiento su apoyo a la provincia y a su tejido empresarial en momentos complicados como los incendios o las inundaciones de los últimos años.

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En este contexto, la presidenta de Cepyme ha destacado el "trabajo fantástico" que realizan los empresarios, a los que ha definido como "los héroes que cada día levantan esa persiana y luchan por hacer de Ávila y de su entorno un lugar muchísimo mejor".

Sin embargo, Ángela de Miguel ha lamentado que a las empresas se lo estén poniendo "muy difícil" y lo están pasando "mal", especialmente en el caso de las microempresas, aquellas que cuentan con menos de 10 trabajadores y que actualmente en España son 15.000 menos que antes de la pandemia.

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Y ello, ha recordado De Miguel, pese a vivir España "un momento de crecimiento económico" en el que "lo natural, y lo que debería de haber sido natural, es que también crecieran las pequeñas empresas".

Desde su punto de vista, esto no es así porque la "sobrecarga regulatoria hace imposible que las empresas sobrevivan cada día".

En este contexto, la presidenta de CEPYME ha destacado el "aumento de los costes laborales" que a su juicio sufren las empresas, con un SMI que ha cifrado en 1.900 euros, "aunque al trabajador le lleguen 1.200, porque el Estado ha decidido que el resto se vaya en impuestos".

A esta situación, ha dicho, se unen otras "complejidades normativas" y una presión fiscal sobre la empresa en España que ha situado en el 12,3 por ciento, frente al 6 por ciento de Suecia, de manera que "una empresa de Ávila, luego tiene que competir en el mundo con esa empresa sueca". EFE

agg/rjh/amf

(foto)

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