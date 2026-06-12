Temas del día de EFE España del sábado 13 de junio de 2026

PLUS ULTRA

Madrid - Las numerosas joyas encontradas en su oficina, los mensajes de directivos de Plus Ultra sobre él o los pagos obtenidos por la empresa de su amigo Julio Martínez son algunos de los asuntos que debe despejar el próximo miércoles en su inédita declaración ante la Audiencia Nacional el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ahora también investigado por un presunto delito fiscal y de contrabando.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023365421)

PARTIDOS PP

A Coruña - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene este sábado en la tradicional Romería de O Pino, en A Coruña, junto al presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, en plena ofensiva política de esta formación para pedir elecciones anticipadas por las investigaciones judiciales que afectan al PSOE.

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GOBIERNO CASTILLA Y LEÓN

Valladolid - El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparece este sábado en rueda de prensa para informar de la composición de su nuevo Gobierno, fruto del acuerdo entre el PP y Vox y que contará con un vicepresidente y dos consejeros de la formación de Santiago Abascal.

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PARTIDOS PODEMOS

Madrid - El partido Podemos celebra este sábado en Madrid su cumbre de primavera, en un acto en el que intervendrán su secretaria general, Ione Belarra, la eurodiputada Irene Montero y el exvicepresidente Pablo Iglesias.

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VIVIENDA PRECIOS

Madrid - El precio de la vivienda batió su récord histórico en el primer trimestre del año en Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra, País Vasco, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y Madrid, que fue la única comunidad que superó los 4.000 euros/m2.

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(Texto)(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023225088)

CALIDAD MIEL

Molina de Aragón (Guadalajara) - Este 14 de junio entra en vigor el nuevo etiquetado en la miel, una demanda histórica de los apicultores que aportará transparencia sobre su origen y calidad y que el sector espera afecte positivamente en la valoración del producto nacional pero que piden vaya unido a una campaña de "educación e información" al consumidor para que sepa qué consume.

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INVESTIGACIÓN SANITARIA

Alcorcón (Madrid) - El Hospital Universitario Fundación Alcorcón, referencia nacional en la investigación del tejido neurológico y de enfermedades como la de Creutzfeldt-Jakob, alberga cerca de 2.500 cerebros donados para el estudio de ese órgano e impulsar avances contra el parkinson y el alzhéimer.

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MANUEL CARRASCO

Sevilla - El cantante Manuel Carrasco ofrece el primero de sus cuatro conciertos en el estadio La Cartuja de Sevilla del proyecto 'Salvaje desde la raíz', cada uno de los cuales estará dedicado a un álbum clave de su carrera

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MÚSICA FESTIVAL (Entrevista)

Palencia - La banda extremeña Sanguijuelas del Guadiana, reconocida con el premio a Mejor Nuevo Artista de los Premios de la Academia de la Música, ha convertido la vida rural en un fenómeno musical que llena festivales, y en una entrevista con EFE expresa su orgullo por haber conseguido que miles de jóvenes urbanos coreen canciones sobre volver a casa o sentir orgullo de la tierra de la que proceden. Almudena Álvarez

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FERIA LIBRO

Madrid - España es el país del mundo que más literatura elabora sobre temática LGTBIAQ+, según corroboran librerías especializas que estos días participan en la Feria del Libro de Madrid, que concluye este domingo.

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TIEMPO CALOR

Madrid - El calor será gran protagonista del fin de semana, con temperaturas veraniegas que serán de más de 37 grados en los valles del Guadiana y Guadalquivir y noches tropicales de más de 20 en valles fluviales del suroeste y el litoral mediterráneo, aunque las nubes de evolución en el norte peninsular pueden dejar alguna tormenta fuerte con granizo incluido en el noroeste de Castilla y León, oeste de Asturias y Galicia.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

08:30.- Madrid.- Entrevista a la portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, en el programa ‘Parlamento’ de RNE.

09:30h.- Madrid.- PUERTAS ABIERTAS.- Jornadas de puertas abiertas del Congreso de los Diputados Congreso de los Diputados. (Texto)

10:00h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- La líder de Podemos, Ione Belarra, participa en un acto organizado por su partido con el lema 'Primavera de lucha, primavera de esperanza'. Círculo de Bellas Artes (Texto)

10:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PP.- El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, atiende a los periodistas junto al presidente del grupo municipal del PP en Barcelona, Daniel Sirera, antes de mantener una reunión con autónomos. Rambla de Catalunya, 98. (Texto)

11:00h.- Granollers (Barcelona).- PARTIDOS ERC.- La secretaria general de ERC, Elisena Alamany, participa en un acto organizado por la federación del Vallès Oriental del partido. Plaça de la Caserna (Texto)

11:15h.- Madrid.- PARTIDOS MÁS MADRID.- La ministra de Sanidad, Mónica García, y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, atienden a los medios durante su participación en la campaña puerta a puerta que el partido desarrolla por varios barrios y municipios de Madrid. C/General Ricardos 126.

11:30h.- Urduliz (Bizkaia).- PARTIDOS PNV.- El presidente del Bizkai Buru Batzar Iñigo Ansola interviene en el acto de celebración del Alderdikide Eguna de Uribe Kosta. Plaza Lehendakari Agirre. (Texto)

11:45h.- Bilbao.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, y la presidenta nacional de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul, clausuran el 14 congreso del NNGG del País Vasco. Palacio Euskalduna. (Texto) (Foto)

11:45h.- Lleida.- PARTIDOS PPC.- El presidente del PPC y único candidato al liderazgo del partido en el próximo congreso, Alejandro Fernández, atiende a los periodistas. Plaça Sant Joan, 18. (Texto)

12:00h.- Valladolid.- GOBIERNO CASTILLA Y LEÓN.- El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparece en rueda de prensa. Sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Sala de Mapas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Barcelona.- PARTIDOS CUP.- La portavoz de la CUP, Su Moreno, comparece en rueda de prensa. Sede de la CUP (C/ Casp, 180). (Texto)

12:15h.- Terrassa (Barcelona).- PARTIDOS PSC.- El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, interviene ante el Consell Nacional de los socialistas catalanes. Recinte Firal. (Texto).

13:30h.- Bilbao.- PARTIDOS PSOE.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y diputado por Bizkaia, Patxi López, asiste al acto 'Arroces del Mundo' organizado por la Agrupación Tomás Meabe. Plaza Corazón de María. (Texto) (Foto)

18:30h.- Madrid.- COALICIÓN SUMAR.- El portavoz adjunto y diputado, Enrique Santiago, y el diputado de Sumar en el Congreso Francisco Sierra participan en la marcha 'República para la paz'. Puerta del Sol.

ECONOMÍA

Aduna (Gipuzkoa).- ELKAR PAROS.- Concentración convocada por la asamblea de trabajadores de Elkar y el sindicato LAB en demanda de mejores condiciones laborales. Sede logística de Elkar.

12:00h.- Beasain (Gipuzkoa).- EMPRESAS CAF.- El Grupo CAF celebra su Junta General de Accionistas en la que presenta los resultados del ejercicio anterior y las perspectivas para 2026. Empresa CAF (Texto)

13:00h.- Pamplona.- SINDICATOS CNT.- CNT Iruñea celebra su Jornada de Entusiasmo, un día abierto tanto a la afiliación como a simpatizantes para festejar la andadura del sindicato a lo largo de este curso. Plazara.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

12:00h.- Madrid.- MILITARES MOVILIZACIÓN.- Movilización de militares para reclamar la consideración de profesión de riesgo, retribuciones justas, fin de la temporalidad y una ley única de la carrera militar, convocada por la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME). Frente al Congreso de los Diputados. (Texto)

SOCIEDAD

10:00h.- La Laguna (Tenerife).- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El director del Instituto Madre Cabrini sobre Inmigración, el reverendo John Lydon, y el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, inauguran un simposio internacional organizado por la Universidad de Villanova (Pnsilvania, EEUU) y la Red Atlántica Eclesial de Hospitalidad en torno a los mensajes expresados por el papa León XIV sobre migraciones durante su estancia en Canarias. Campus de Guajara. (Texto) (Foto)

11:00h.- Oviedo.- ATENCIÓN PRIMARIA.- El 32 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia organiza una rueda de prensa en la que se abordarán, entre otras cuestiones, la adicción a las pantallas y nuevas tecnologías, el hantavirus y otros virus emergentes. Hotel Eurostars Palacio de Cristal de Oviedo.

11:30h.- Beasain (Gipuzkoa).- ISRAEL PALESTINA.- Concentración convocada por Amnistía Internacional contra la participación de CAF en el tren ligero de Jerusalén a la que se han adherido una docena de ONG. Frente a la sede de CAF. (Texto) (Foto)

11:45h.- Madrid.- PERSONAS SORDAS.- La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) celebra su 90 aniversario en la jornada 'Lo que somos cambia el mundo' en la que intervendrá su presidente, Roberto Suárez; Luis Cayo , presidente del CERMI; Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad. El Jardín de Somontes / Club Deportivo Somontes. Carretera Madrid-El Pardo, km 3,400.

12:00h.- Santurtzi (Bizkaiaa).- MARGEN IZQUIERDA.- Colectivos sociales se manifestación por las calles de Santurtzi, Portugalete y Sestao en denuncia de la precariedad, en defensa del empleo y "por un futuro digno" para la Margen Izquierda. Ayuntamiento.

12:00h.- Laredo (Cantabria).- LAREDO PASEO MARÍTIMO.- El pleno del Ayuntamiento de Laredo vuelve a debatir el condicionado que exige la Demarcación de Costas para que unas ocupaciones de su paseo marítimo no tengan que ser demolidas, como ha advertido el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. (Texto) (Foto)

12:00h.- Pamplona.- ALTA VELOCIDAD.- Colectivos anti TAV y en defensa del tren en Navarra presentan un manifiesto por la paralización de la infraestructura de Alta Velocidad. Plaza de los Burgos.

12:00h.- Morajela del Vino (Zamora).- PROVINCIA ZAMORA.- Celebración del Día de la Provincia de Zamora con un acto institucional en el que se hacen entrega de los premios Tierras de Zamora. Iglesia de Santa María Magdalena. (Texto) (Foto).

18:00h.- Madrid.- IGLESIA EVANGÉLICA.- La Iglesia Evangélica convoca 'España, oramos por ti', un evento en 45 ciudades en España, que en Madrid será una marcha desde la calle Serrano a la Puerta del Sol.

CULTURA

11:00h.- Los Arcos (Navarra).- PREMIO CULTURA.- Entrega del Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2026 a la cantante navarra Aurora Beltrán. Casa de Cultura Carmen Thyssen-Bornemisza. (Texto)

13:30h.- Los Llanos de Ariane (La Palma).- MÚSICA CONCIERTO.- La cantante italiana Sabrina Salerno, estrella de la música de los noventa tras el éxito de su tema 'Boys', comparece en rueda de prensa en el festival Aridane + Dance. Plaza de Juan Pablo II.

17:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- MÚSICA FESTIVAL.- Conciertos de Camilo, Pablo Alborán, Ana Mena e Iván Ferreiro en la segunda jornada del Tenerife Music Festival. Puerto.

22:00h.- Ciudad Real.- LUZ CASAL.- Inicio del concierto de Luz Casal. Plaza de Toros.

22:00h.- Sevilla.- MANUEL CARRASCO.- Concierto de Manuel Carrasco en el estadio La Cartuja Estadio La Cartuja (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Villar del Rey (Badajoz).- CULTURA FLAMENCO.- Los cantaores Alejandro Rubio, Ana Morales o Niño Bermejo, acompañados por la percusión de Alberto Arenita y la guitarra de Pedro Ortiz, son algunos de los participantes en el I Certamen Flamenco de Villar del Rey, que abarcará las distintas disciplinas de este arte.

22:30h.- Santiago de Compostela.- EL ÚLTIMO DE LA FILA.- El Último de la Fila ofrece en Santiago el concierto previsto inicialmente en A Coruña. Monte do Gozo. (Texto) (Foto)

EFE

ie/jls

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