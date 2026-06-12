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Los profesionales coinciden en si hay que cortar o no el pelo de las mascotas cuando llega el verano

El aumento de las temperaturas reabre el debate sobre el corte de pelo en perros y gatos, aunque los expertos insisten en que depende de la raza

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Una veterinaria corta el pelo a un perro, en una imagen de archivo. (EFE/LUIS TEJIDO)
Una veterinaria corta el pelo a un perro, en una imagen de archivo. (EFE/LUIS TEJIDO)

Llega el verano y, con él, las altas temperaturas. En esta época del año, las personas buscan distintas formas de adaptarse al calor, como ropa más ligera, sombra, ventiladores o aire acondicionado. Sin embargo, cuando se trata de mascotas como perros y gatos, surge una duda habitual entre los dueños: ¿Es necesario cortarles el pelo para que estén más frescos?

A primera vista, la idea puede parecer lógica, pero los profesionales del sector veterinario y de peluquería animal, según explican en contenidos divulgativos de Kiwoko, advierten de que no existe una respuesta única. El pelaje no es solo una cuestión estética, sino una parte fundamental de la protección y regulación térmica de los animales.

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Según los especialistas, el pelo actúa como una barrera natural frente a la radiación solar y ayuda a mantener estable la temperatura corporal durante todo el año. Por ello, la idea de que “menos pelo equivale a menos calor” no siempre es correcta. En muchas razas, el pelaje funciona como un aislante térmico que protege tanto del frío como del calor, por lo que un corte excesivo puede alterar este equilibrio.

Depende de la raza de perro

En los perros, la decisión depende principalmente de la raza y del tipo de manto. Algunos expertos en peluquería canina señalan que un buen mantenimiento del pelaje en verano puede ser beneficioso, ya que ayuda a eliminar pelo muerto, reduce la muda en casa y facilita la detección de parásitos como pulgas o garrapatas. También evita la formación de nudos, algo frecuente en razas de pelo largo o denso.

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Un profesional cortando el pelo a un perro, en una imagen de archivo. (Getty Images)

Sin embargo, los profesionales advierten que no a todos los perros se les debe cortar el pelo. Un factor clave es la llamada doble capa, presente en razas como el husky siberiano, el labrador retriever o el pastor alemán. En estos casos, el pelaje tiene una función aislante muy importante y su rapado puede ser perjudicial, ya que interfiere en la regulación natural de la temperatura e incluso aumenta el riesgo de quemaduras solares.

En cambio, razas como el caniche o el bichón frisé, cuyo pelo crece de forma continua y no presenta la misma estructura de doble capa, sí pueden necesitar cortes periódicos de mantenimiento. En estos casos, el pelaje no se detiene en su crecimiento, por lo que, si no se recorta con cierta frecuencia, puede enredarse con facilidad y acumular suciedad, lo que afecta tanto a la higiene como al bienestar del animal.

Por ello, los especialistas insisten en que no se trata simplemente de “cortar o no cortar”, sino de entender el tipo de pelo de cada perro. En muchos casos, el cepillado frecuente y el deslanado son más seguros y eficaces que un corte radical.

A los gatos no se les suele cortar el pelo

En el caso de los gatos, la recomendación es aún más clara: no se aconseja cortar el pelo en verano de forma habitual. Su pelaje también protege del sol, ayuda a regular la temperatura y actúa como barrera frente a factores externos. Eliminarlo puede ser contraproducente y aumentar el riesgo de insolaciones, quemaduras o golpes de calor.

Una mujer cepillando a un gato. (Christin Klose/dpa)
Una mujer cepillando a un gato. (Christin Klose/dpa)

Además, los gatos son animales especialmente sensibles al estrés, por lo que el proceso de rapado o corte puede resultarles incómodo o incluso traumático. Solo en casos excepcionales, como la presencia de nudos severos o problemas de higiene por exceso de muda, se puede recurrir a un saneamiento parcial del manto, siempre bajo supervisión profesional.

En estos casos, los expertos recomiendan priorizar el cepillado regular como principal medida de cuidado durante el verano, especialmente en razas de pelo largo. Esta rutina ayuda a eliminar el pelo muerto, reduce la formación de nudos y mejora la ventilación del manto de forma natural, lo que contribuye al bienestar del animal sin necesidad de recurrir a cortes agresivos o innecesarios.

En definitiva, no existe una norma general que indique si es bueno o no cortar el pelo a las mascotas en verano. La decisión depende de factores como la raza, el tipo de pelaje y el estado del animal. Los especialistas coinciden en que, más que recurrir a cortes drásticos, lo más importante es mantener un buen cuidado del pelaje durante todo el año para garantizar el bienestar de perros y gatos en los meses de calor.

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