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Punter: "El objetivo es ganar y pasar a la final, esa es nuestra mentalidad"

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Barcelona, 12 jun (EFE).- El escolta del Barça Kevin Punter ha asegurado que el club azulgrana deberá "mantener la mentalidad" de los últimos partidos para cumplir el "objetivo" de ganar el tercer partido de las semifinales contra La Laguna Tenerife, este viernes a domicilio, y clasificarse para la final de la Liga Endesa.

"El objetivo es ganar, cerrar la serie y pasar a la final. Debemos mantener la mentalidad que hemos tenido desde el inicio de las eliminatorias, jugar para los demás. Tenemos que seguir", ha afirmado el jugador estadounidense en declaraciones difundidas este jueves por los medios de comunicación del club catalán.

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El Barça viaja este jueves a Tenerife después de ganar los dos primeros partidos de la serie en el Palau Blaugrana, 100-67 y 97-89, y Punter ha admitido que el equipo atraviesa "un muy buen momento" de juego, si bien ha insistido en la necesidad de "mantener el nivel de esfuerzo y seguir igual de concentrados" ante un tercer partido que augura "complicado".

El neoyorquino, que anotó 4 puntos en el primer partido de la serie y 15 en el segundo, ha defendido que no es "el tipo de jugador que esté siempre preocupado por sus puntos" y ha subrayado que intenta "hacer lo que sea necesario para ganar".

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"Me he perdido tres partidos en todo el año. Me he mantenido sano y consistente. Como equipo nos sentimos bien, y también cada uno de nosotros. Un día será mi momento, otro será el de otro. Jugamos en un equipo con mucho jugadores buenos", ha añadido.

Por último, Punter ha valorado que la situación del entrenador Xavi Pascual, que ha anunciado públicamente que abandonará el cargo a final de temporada, no es algo que le afecte.

"Ha habido muchos rumores sobre el entrenador, mucha gente tiene su propia opinión sobre lo sucedido, sobre todo por cómo perdimos el último partido de la liga regular contra el Valencia (77-102). Yo no escucho al ruido exterior, sé lo que hacemos aquí cada día. Con la mentalidad adecuada puedes llegar lejos en la vida, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos concentrados", ha concluido. EFE

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