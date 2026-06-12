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Todo el pasaje del avión del papa será desembarcado a la espera de un nuevo avión

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La Laguna (Tenerife), 12 jun (EFE).- Todo el pasaje que viaja con el papa en el avión de regreso a Roma será desembarcado del aparato a la espera de una nueva aeronave que se desplazará desde Madrid con el objetivo de realizar el viaje a roma este mismo viernes

Según explica Iberia en un comunicado, el avión en el que León XIV y la delegación vaticana iban a desplazarse a Roma ha sufrido un problema técnico que no puede ser reparado inmediatamente". EFE

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