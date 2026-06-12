El cantante Beret niega "rotundamente" ser al autor de una agresión sexual a una mujer

Sevilla, 12 jun (EFE).- El cantante y compositor sevillano Francisco Javier Álvarez Beret (Sevilla, 1996), puesto en libertad con cargos este jueves tras ser detenido como presunto autor de una agresión sexual ocurrida en Sevilla durante el pasado mes de abril, ha negado “rotundamente” los hechos que se le imputan.

El juez de la plaza número 4 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla, en funciones de guardia, ha impuesto como medidas cautelares la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 500 metros de la denunciante, así como la retirada del pasaporte durante un periodo de tres meses.

PUBLICIDAD

A través de un comunicado de su oficina de representación, Urbania Entertainment, el cantante niega ser el autor de “los hechos que se le atribuyen”.

Por su parte, la oficina subraya su "absoluta confianza en la inocencia de Beret ante las graves acusaciones que se han hecho públicas en los últimos días” y sostiene que los abogados trabajarán “para acreditar la falsedad de las acusaciones vertidas contra él y garantizar el pleno respeto a todas las garantías que amparan cualquier procedimiento judicial”.

PUBLICIDAD

Además de avisar de “acciones civiles y penales” frente a “aquellas personas que hayan formulado, difundido o contribuido a la propagación de acusaciones falsas”, ha defendido la presunción de inocencia del cantante: “Toda persona tiene derecho a que cualquier acusación sea investigada y valorada con objetividad, rigor y respeto a las garantías legales”.

Añade que Urbania Entertainment “seguirá colaborando plenamente con las autoridades competentes y mantendrá su apoyo absoluto a Beret y a su entorno durante este difícil proceso”, además de agradecer las “innumerables muestras de apoyo recibidas por parte de seguidores, compañeros, colaboradores y profesionales que han mostrado su confianza en Beret y en el esclarecimiento de la verdad”.

PUBLICIDAD

Tras suspender los organizadores los conciertos previstos en Armilla (Granada), Rubí (Barcelona) y Elche (Alicante), Beret mantiene su gira internacional, que comenzará en Londres el 16 de noviembre, y que podrá realizar si recupera su pasaporte.

Inicialmente, se le atribuye un presunto delito de agresión sexual de los artículos 178.1 y 179.1 del Código Penal. La causa la investiga la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla. EFE

PUBLICIDAD

fcs/vg/ram