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Argüello: Hemos visto un papa que no conocíamos, con fuerza ante la complejidad del mundo

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La Laguna (Tenerife), 12 jun (EFE).- El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha declarado este viernes que la visita del pontífice a España ha permitido ver una cara de León XIV "que no conocíamos, con fuerza y una capacidad para ofrecer un pensamiento católico e integral ante la complejidad de los asuntos del mundo".

Las declaraciones de Argüello se han producido en el aeropuerto de Tenerife Norte, a la misma vez que se trata de solventar una incidencia técnica que ha retrasado el regreso de León XIV a Roma y que ha obligado al pontífice a regresar a la terminal y esperar una solución.

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El prelado ha apuntado que el papa se ha acercado "a las cruces de nuestro mundo", en este caso los inmigrantes en Canarias o las cárceles, en el caso de Barcelona, a la par que ha mirado hacia las preguntas "del corazón humano y de los jóvenes" en las vigilias de Marid y Barcelona, todo ello, ha agregado, "sin ahorrarse entrar en la heridas del mundo contemporáneo".

Luis Argüello ha resaltado el protagonismo del pueblo católico y español en todos los lugares de la visita y la respuesta "tan singular", ha dicho, que ha habido especialmente en las calles, donde la ciudadanía ha expresado su deseo de saludar al papa y de que bendigan a sus hijos.

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"Ha habido una expresión al mismo tiempo de alegría y comunión, y una sed de luz. El papa se ha ido contento, ha vivido una experiencia que seguramente le ha recordado a su estancia en Perú por la lengua y las aclamaciones", ha ahondado Luis Argüello.

Preguntado por si había podido compartir con el papa algún comentario sobre su parecer de la visita, el presidente de la Conferencia Episcopal ha apuntado que León XIV le ha invitado a "continuar con el trabajo para que lo vivido estos días tenga eco y se transforme en virtud y trabajo", ha concluido. EFE

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