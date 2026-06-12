Espana agencias

Carne y cerveza rebajadas alegran en Paraguay el debut de la Albirroja en el Mundial

Guardar
Google icon

Ron González

Asunción, 12 jun (EFE).- La carne y la cerveza serán este viernes los otros protagonistas del debut de la selección de Paraguay ante EE.UU., que miles de paraguayos seguirán al lado de una humeante parrilla y disfrutando de las rebajas ofrecidas por diversos comercios como parte de la "efervescencia" por el regreso de la Albirroja a la máxima cita del fútbol.

PUBLICIDAD

"Cuando uno está viendo el partido quiere tomar cerveza o vino, pero generalmente el paraguayo va por el asado, la costilla y la cerveza", dijo en una conversación con EFE el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Gustavo Lezcano.

La mañana de este viernes, cientos de paraguayos compraban carne para parrilla y cervezas en un supermercado del barrio Sajonia de Asunción, conocido por albergar el estadio más popular del país y casa de la Albirroja, el mítico Defensores del Chaco.

PUBLICIDAD

Uno de estos clientes era el empleado público Hugo Valdez, que llevaba en su carrito varios kilos de costilla de res y vacío o falda, dos cortes especialmente apetecidos por los parrilleros paraguayos.

"Es para alentar a la Albirroja", dijo a EFE el hombre de 46 años. "Es feriado y juega la Albirroja, no se puede pedir otra cosa", agregó emocionado.

Valdez ni siquiera constató si la carne y la cerveza se vendían a mejor precio.

Pero Lezcano indicó que las rebajas alcanzan un 10 % en los cortes para parrilla, la cerveza y otros productos relacionados con el festejo que los paraguayos alistan por la vuelta de su selección nacional de fútbol a la Copa del Mundo.

De igual forma, explicó que Capasu está integrada por 42 cadenas de supermercados que reúnen más de 650 establecimientos a lo largo del país suramericano, y que en todos habrá descuentos en carnes y cervezas.

Paraguay no asistió a cuatro mundiales de manera consecutiva desde 2010, cuando después de ofrecer su mejor desempeño y alcanzar los cuartos de final hilvanó una serie de malos resultados.

En las pasadas eliminatorias también empezó con mal pie, pero enderezó el rumbo con la llegada del seleccionador argentino Gustavo Alfaro y se hizo con uno de los 6 billetes directos de la Conmebol al torneo que organizan Estados Unidos, México y Canadá, provocando una "efervescencia" en la población, en palabras de Lezcano.

"Cuando el equipo anda bien la alegría está y uno está con más predisposición a consumir con más predisposición a juntarse con amigos y eso ayuda a toda la economía", señaló.

El alza en las ventas, que Lezcano cifra en 5-8 % los días previos y posteriores a los partidos de la selección paraguaya, no solo beneficia a los comercios establecidos, sino también a vendedores ambulantes y marcas incipientes que están encontrando una rendija para darse a conocer con la fiebre mundialista.

Desde vendedores de camisetas, los populares ponchos para hacer frente al frío y otros productos como bolsos y camisetas alusivas a la selección se han hecho populares en los últimos días.

Al respecto, Lezcano dijo que se ha vendido "todo", y que eso al mismo tiempo habla de la "alta expectativa" que hay con el equipo nacional en el Mundial.

La Albirroja debutará esta noche a las 22.00 hora de Paraguay (01.00 GMT del miércoles) y luego descansará hasta el día 19, cuando regresará a la acción para verse las caras con Turquía, ganadora de la repesca europea.

El combinado que dirige Alfaro cerrará la fase de grupos ante su similar de Australia el 25 de junio. EFE

(foto)(video)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una incidencia técnica retrasa la salida del avión del papa del aeropuerto de Tenerife

Infobae

Andic en un mensaje a su padre: "No me extraña que pensaras que era capaz de matarte"

Infobae

La madre del bebé maltratado en Barcelona dijo al cuñado que el marido lo había zarandeado

Infobae

Norris marcó el mejor tiempo en el segundo libre de Montmeló

Infobae

Popovic renueva hasta 2027 la víspera del estreno ante Turquía

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ley de amnistía encara un examen decisivo ante Europa: el Tribunal de Justicia de la UE dictará sentencia el próximo 16 de julio

La ley de amnistía encara un examen decisivo ante Europa: el Tribunal de Justicia de la UE dictará sentencia el próximo 16 de julio

De piezas “sin valor” a un collar de 278.000 euros con “dos esmeraldas” de Zambia: las joyas halladas en la caja fuerte de Zapatero están valoradas en 1,3 millones de euros

El director de la DGT, tajante: “Que nadie salga este verano sin llevar la baliza V16 a la guantera, ¿de acuerdo?”

El juez abre una pieza separada a Zapatero para conocer el origen de las joyas incautadas en su despacho

Sumar abre la puerta a “alianzas coyunturales” con independentistas tras el ofrecimiento de Rufián de unir a las izquierdas

ECONOMÍA

Qué impuestos se pagan por unas joyas heredadas o regaladas: las dudas que ha reabierto el caso Zapatero

Qué impuestos se pagan por unas joyas heredadas o regaladas: las dudas que ha reabierto el caso Zapatero

El Ibex 35 sube un 1,7% en la apertura y celebra con máximos históricos el acuerdo de paz que anuncia Trump

El IPC se estabiliza en el 3,2% en mayo antes de la retirada de la rebaja del IVA de la luz y el gas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La decisión del BCE de subir los tipos de interés impacta en millones de españoles: hipotecas más caras y depósitos más rentables

DEPORTES

Mohammed Al-Owais, el héroe de Arabia Saudí durante el partido ante Argentina en el Mundial 2022

Mohammed Al-Owais, el héroe de Arabia Saudí durante el partido ante Argentina en el Mundial 2022

La confesión de Bellingham sobre la selección de Inglaterra y su actuación en la Eurocopa 2024: “No jugábamos especialmente bien...”

Haaland, en las finales de hockey antes del debut de la selección de Noruega en el Mundial 2026

Courtois: “Con Mourinho tuve roces, era su manera de provocarme”

Vídeo resumen: Corea del Sur aguanta el primer golpe de República Checa y firma una remontada brillante en su debut en el Mundial