Carne y cerveza rebajadas alegran en Paraguay el debut de la Albirroja en el Mundial

Ron González

Asunción, 12 jun (EFE).- La carne y la cerveza serán este viernes los otros protagonistas del debut de la selección de Paraguay ante EE.UU., que miles de paraguayos seguirán al lado de una humeante parrilla y disfrutando de las rebajas ofrecidas por diversos comercios como parte de la "efervescencia" por el regreso de la Albirroja a la máxima cita del fútbol.

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"Cuando uno está viendo el partido quiere tomar cerveza o vino, pero generalmente el paraguayo va por el asado, la costilla y la cerveza", dijo en una conversación con EFE el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Gustavo Lezcano.

La mañana de este viernes, cientos de paraguayos compraban carne para parrilla y cervezas en un supermercado del barrio Sajonia de Asunción, conocido por albergar el estadio más popular del país y casa de la Albirroja, el mítico Defensores del Chaco.

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Uno de estos clientes era el empleado público Hugo Valdez, que llevaba en su carrito varios kilos de costilla de res y vacío o falda, dos cortes especialmente apetecidos por los parrilleros paraguayos.

"Es para alentar a la Albirroja", dijo a EFE el hombre de 46 años. "Es feriado y juega la Albirroja, no se puede pedir otra cosa", agregó emocionado.

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Valdez ni siquiera constató si la carne y la cerveza se vendían a mejor precio.

Pero Lezcano indicó que las rebajas alcanzan un 10 % en los cortes para parrilla, la cerveza y otros productos relacionados con el festejo que los paraguayos alistan por la vuelta de su selección nacional de fútbol a la Copa del Mundo.

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De igual forma, explicó que Capasu está integrada por 42 cadenas de supermercados que reúnen más de 650 establecimientos a lo largo del país suramericano, y que en todos habrá descuentos en carnes y cervezas.

Paraguay no asistió a cuatro mundiales de manera consecutiva desde 2010, cuando después de ofrecer su mejor desempeño y alcanzar los cuartos de final hilvanó una serie de malos resultados.

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En las pasadas eliminatorias también empezó con mal pie, pero enderezó el rumbo con la llegada del seleccionador argentino Gustavo Alfaro y se hizo con uno de los 6 billetes directos de la Conmebol al torneo que organizan Estados Unidos, México y Canadá, provocando una "efervescencia" en la población, en palabras de Lezcano.

"Cuando el equipo anda bien la alegría está y uno está con más predisposición a consumir con más predisposición a juntarse con amigos y eso ayuda a toda la economía", señaló.

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El alza en las ventas, que Lezcano cifra en 5-8 % los días previos y posteriores a los partidos de la selección paraguaya, no solo beneficia a los comercios establecidos, sino también a vendedores ambulantes y marcas incipientes que están encontrando una rendija para darse a conocer con la fiebre mundialista.

Desde vendedores de camisetas, los populares ponchos para hacer frente al frío y otros productos como bolsos y camisetas alusivas a la selección se han hecho populares en los últimos días.

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Al respecto, Lezcano dijo que se ha vendido "todo", y que eso al mismo tiempo habla de la "alta expectativa" que hay con el equipo nacional en el Mundial.

La Albirroja debutará esta noche a las 22.00 hora de Paraguay (01.00 GMT del miércoles) y luego descansará hasta el día 19, cuando regresará a la acción para verse las caras con Turquía, ganadora de la repesca europea.

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El combinado que dirige Alfaro cerrará la fase de grupos ante su similar de Australia el 25 de junio. EFE

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