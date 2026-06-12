Madrid, Cantabria y Galicia, las comunidades donde más crecieron los precios

Madrid, 12 jun (EFE).- Madrid, Cantabria y Galicia fueron las comunidades donde más subieron los precios en mayo en comparación con el mismo mes del año anterior, con tasas superiores a la media nacional, mientras que Extremadura, La Rioja, Murcia y Asturias, donde aumentaron menos.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes el índice de precios de consumo (IPC), que confirma que, en el conjunto de España, la inflación se mantuvo en el 3,2 % interanual.

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Esta evolución de los precios se produce en un contexto de elevada incertidumbre y volatilidad de los precios energéticos por la guerra en Irán y con las medidas fiscales del Gobierno todavía en vigor.

Madrid fue la comunidad donde más crecieron los precios en el último año, en concreto un 3,8 por ciento, seguido de Cantabria (3,7), Galicia (3,5), Baleares (3,4) y Castilla La Mancha (3,3).

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Por contra, subieron menos en Extremadura (2,5%), La Rioja (2,9), Murcia (2,9), Asturias (2,9), Andalucía (3,0), Cataluña y Aragón, en las últimas autonomías los precios crecieron un 3,1 por ciento respecto a mayo de 2025.

El siguiente cuadro recoge por comunidades autónomas el IPC de mayo, la subida en lo que va de año y la anual:

CCAA MENSUAL EN LO QUE VA DE AÑO ANUAL

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Andalucía 0,0 1,7 3,0

Aragón -0,1 1,6 3,1

Asturias 0,0 1,3 2,9

Baleares 0,3 2,2 3,4

Canarias 0,1 1,4 3,2

Cantabria 0,3 1,6 3,7

C.Y León 0,0 1,8 3,2

C. La Mancha -0,1 1,8 3,3

Cataluña 0,2 1,8 3,1

C.Valenciana 0,1 1,6 3,2

Extremadura -0,1 1,3 2,5

Galicia 0,1 2,0 3,5

Madrid 0,0 1,3 3,8

Murcia -0,3 1,6 2,9

Navarra 0,1 1,7 3,2

P.Vasco 0,2 1,8 3,2

La Rioja 0,0 1,3 2,9

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Ceuta 0,2 1,3 2,4

Melilla 0,2 1,5 3,0

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EFE

eaa/bal