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Investigan a una mujer por la estafa de 190.000 euros a un anciano que quedó en desamparo

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Santander, 12 jun (EFE).- La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigada a una mujer de 54 años, domiciliada en Santander, por presunta estafa a un hombre de 84 años, que ha perdido sus ahorros de 190.000 euros y ha llegado a estar en situación de desamparo atendido por los servicios sociales.

La víctima, tanto por medio de engaño, así como por transferencias y extracciones en cajeros automáticos, perdió ese dinero en siete meses y se quedó sin recursos económicos, según ha informado la Guardia Civil este viernes en un comunicado.

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La Guardia Civil de Cabezón de la Sal tuvo conocimiento en agosto del año pasado, a través de los asuntos sociales, de que un hombre de edad avanzada podía haber sido estafado.

De las indagaciones realizadas por los agentes, se averiguó que este hombre había convivido con una mujer, entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, en diferentes lugares de Cantabria.

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Con la condición de que le cuidara lo que le quedase de vida, el hombre entregó a la mujer 90.000 euros, que, al parecer, ella quería utilizar para comprarse una vivienda en su país de origen.

Además, el hombre le facilitó las claves de acceso a la cuenta bancaria para los trámites diarios.

En marzo, la mujer dejó al octogenario, y desde entonces y hasta julio, a través de la banca online de la víctima se hicieron al menos 15 trasferencias bancarias a una cuenta de ella, así como extracciones de efectivo en cajeros, todo ello sin el consentimiento ni el conocimiento de la víctima.

Este hombre llegó incluso a dormir en la calle en Santander, hasta que en agosto sufrió una caída y, tras recibir atención médica, pasó a ser atendido por los servicios sociales.

Durante la investigación la Guardia Civil tuvo conocimiento de que la mujer había abandonado España pero había vuelto y se logró localizarla residiendo en Santander para abrirle diligencias como investigada por un presunto delito de estafa. EFE

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