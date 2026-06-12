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Investigan a la empresa que alquiló la moto de agua al menor desaparecido en Girona

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Roses (Girona), 12 jun (EFE).- La Guardia Civil investiga a la empresa de Roses (Girona) que alquiló la moto de agua al menor de 16 años desaparecido hace dos días, cuando hacía una excursión por la bahía con dos amigos.

El operativo de emergencias busca desde hace dos días al menor desde el norte de Roses hasta Pals, unas 17 millas náuticas. Tras rastrear por tierra, mar y aire toda la línea de la costa han decidido que, a partir de este sábado, se hará búsqueda pasiva.

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Esto significa que se retirarán la mayoría de efectivos. Según Salvamento Marítimo, coordinador del operativo, mañana cesará la búsqueda activa en superficie, quedarán algunas unidades de los Bomberos de la Generalitat que harán pasadas con el helicóptero y los drones y, en caso de necesidad, con apoyo desde el mar.

Además, alertarán a los navegantes que pasen por la zona por si divisaran algún indicio que pudiera permitir localizar al joven.

Por su parte, la Guardia Civil este viernes busca al menor en la zona de la Almadraba de Roses, lugar que habría sido destino inicial de la excursión.

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Paralelamente, agentes de Policía Judicial de la comandancia de Girona investigan las circunstancias de la desaparición y a la empresa que alquiló las motos de agua a los tres menores, que hacía poco que había abierto, para saber si cumplía con la normativa, como por ejemplo que todas las motos deben llevar GPS y que los menores siempre deben ir con un guía y chaleco.

La moto que llevaba el menor fue hallada este jueves en la playa de Pals (Girona), con un fuerte impacto en la popa, por lo que los agentes han precintado el resto de motos de la empresa para ver si alguna también está dañada.

Según fuentes cercanas al caso, los investigadores han recogido diversas versiones con contradicciones, tanto de la empresa como de los dos amigos del menor, lo que está complicando aclarar lo que sucedió realmente.

Varios aspectos han despertado la desconfianza de los investigadores desde un primer momento, como el hecho de que la empresa alertara a las 22:44 horas al Centro Nacional de Coordinación de Madrid por la línea 900, gratuita, de que habían dejado de ver a uno de los menores hacía dos horas, o que ofrecieran diversas versiones del lugar de su último avistamiento.

Fuentes cercanas al caso apuntan que parece que, “por algún motivo ninguno de los implicados esté contando lo que realmente sucedió”. EFE

Cgi/mg/jlp

(Vídeo)

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