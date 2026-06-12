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La central nuclear Ascó I finaliza su recarga de combustible y vuelve a operar

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Tarragona, 12 jun (EFE). La central nuclear Ascó I (Tarragona) se ha vuelto a conectar este viernes a la red eléctrica, a las 10.12 horas, y ha iniciado un nuevo ciclo de operación tras finalizar su 31ª recarga de combustible, iniciada el pasado 9 de mayo, según ha informado la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (ANAV).

ANAV invirtió 27,5 millones de euros en esta recarga e incorporó temporalmente a alrededor de 1.000 trabajadores de diferentes perfiles profesionales, más del 50 % de los cuales reside en el entorno de la central.

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Entre los trabajos llevados a cabo durante la parada destacan la renovación de 60 de los 157 elementos que conforman el núcleo del reactor o la prueba del sistema de rociado de la contención, una actividad que se efectúa cada 10 años.

En total, ANAV ha ejecutado durante la recarga más de 11.000 órdenes de trabajo y ha incorporado 21 modificaciones de diseño físicas y siete de software informático relacionadas con diferentes sistemas de la central, “con el objetivo de mantener la planta en las mejores condiciones de seguridad y fiabilidad para afrontar el próximo ciclo de operación”.

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La próxima parada para ANAV tendrá lugar en el mes de noviembre, cuando la central nuclear Ascó II abordará su 30ª recarga de combustible. EFE

dpj/fl/icn

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