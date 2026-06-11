Lego convierte la Sagrada Familia de Gaudí en el set con más piezas de su historia

Barcelona, 11 jun (EFE).- La empresa de juguetes de construcción Lego ha lanzado una réplica del templo de la Sagrada Familia de Antoni Gaudí que supone el mayor set de su historia, dado que cuenta con 12.060 piezas, una maqueta que, de momento, los aficionados pueden ver en la tienda de la empresa ubicada en el paseo de Gracia de Barcelona.

La basílica, que este 2026 ha alcanzado los 172'5 metros de altura con la Torre de Jesús, lo que la ha posicionado como la iglesia más alta del mundo, atrae cerca de cinco millones de visitantes al año, y, con esta réplica, los seguidores de Lego tendrán la oportunidad de unir su pasión por la ensambladura de las construcciones de juguete con el monumento arquitectónico.

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En declaraciones a EFE, algunos aficionados que se han acercado a la tienda oficial de paseo de Gracia han valorado como "impresionante" la maqueta y los más atrevidos han señalado que tienen ganas de "armar el set".

Con el objetivo de ser lo más fiel posible al templo ideado por Gaudí, Lego ha ido renovando este set a medida que la construcción ha evolucionado, llegando hasta este 2026, centenario de la muerte del arquitecto, que ha incluido la Torre de Jesús.

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Una de las aficionadas a los 'bricks' que se ha acercado a la tienda ha reconocido a EFE que es "tremenda" la similitud entre la iglesia y la maqueta: "Conocí ayer la Sagrada Familia y la veo aquí en Lego y digo 'es igual a lo que acabo de ver'. Con cada detalle y la cruz que pusieron ahora, me parece hermosa".

No obstante, el set, que tendrá un precio de 749,99 euros, no podrá comprarse hasta el próximo 1 de noviembre y, por ahora, aquellos interesados en construir la réplica pueden reservarla.

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El kit de la Sagrada Familia forma parte de una línea de la empresa llamada 'Lego Architecture', un conjunto de 'kits' de construcción que recrean algunos de los edificios y monumentos más famosos del mundo, como Notre Dame de París, la Gran Pirámide de Guiza de Egipto, la Fontana di Trevi en Roma o la Estatua de la Libertad en Nueva York.

Algunos de los sets de Lego que la réplica de la basílica ha superado son el mapamundi (11.695 piezas), la Torre Eiffel (10.001), el barco Titanic (9.090) o el Coliseo (9.036), así como aquellos del universo 'La guerra de las galaxias', como la Estrella de la Muerte (9.023), la nave Millenium Falcon (7.541) o el Razor Crest (6.187); o, del universo de 'El señor de los anillos', como las Minas Tirith (8.278) o la ciudad de Rivendel (6.167). EFE

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(Vídeo)